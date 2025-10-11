Llega este sábado la Copa Fox 2025 al Dino Saluzzi

Con una gran expectativa, se llevará a cabo este sábado en las instalaciones del Nuevo Distrito "Dino Saluzzi" (Independencia 973) la esperada Copa Fox de Fisicoculturismo y Fitnnes, que repartirá 5 millones de pesos en premios.

Oorganizado por la Asociación Salteña de Fisicoculturismo y Fitness (ASFFLyPo), el certamen se iniciará a partir de las 18 horas. Cabe destacar que desde las 14 y hasta las 17, se llevará procederá a las inscripciones y pesajes de los diferentes participantes.

Participarán todas las modalidades y categorías, ente ellas Bikini, Wellness, Fit Model, Body Fitness o Fitness Coreográfico para las chicas, mientras que para ellos habrá competencias en Culturismo, Culturismo Clásico, Clasic Physique, Mens Physique o Bermudas.

Finalmente se supo que habrá estatuillas para los mejores representantes de Overrals y se repartirán $5.000.000 en premios en efectivo, además de medallas de reconocimiento.