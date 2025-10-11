¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
14°
11 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Elecciones 2025
Ucasal
Ucasal
Ucasal
vicente cordeyro
Amistoso
Federal A
folclore
Golpe al narcotráfico
Fisicoculturimo y fitness
Elecciones 2025
Ucasal
Ucasal
Ucasal
vicente cordeyro
Amistoso
Federal A
folclore
Golpe al narcotráfico
Fisicoculturimo y fitness

DÓLAR OFICIAL

$1450.00

DÓLAR BLUE

$1475.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Deportes

Llega este sábado la Copa Fox 2025 al Dino Saluzzi

El torneo de musculatura será a las 18. Reparte $5 millones en premio.
Sabado, 11 de octubre de 2025 00:12
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Con una gran expectativa, se llevará a cabo este sábado en las instalaciones del Nuevo Distrito "Dino Saluzzi" (Independencia 973) la esperada Copa Fox de Fisicoculturismo y Fitnnes, que repartirá 5 millones de pesos en premios.

Oorganizado por la Asociación Salteña de Fisicoculturismo y Fitness (ASFFLyPo), el certamen se iniciará a partir de las 18 horas. Cabe destacar que desde las 14 y hasta las 17, se llevará procederá a las inscripciones y pesajes de los diferentes participantes.

Participarán todas las modalidades y categorías, ente ellas Bikini, Wellness, Fit Model, Body Fitness o Fitness Coreográfico para las chicas, mientras que para ellos habrá competencias en Culturismo, Culturismo Clásico, Clasic Physique, Mens Physique o Bermudas.

Finalmente se supo que habrá estatuillas para los mejores representantes de Overrals y se repartirán $5.000.000 en premios en efectivo, además de medallas de reconocimiento.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD