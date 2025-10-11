Argentina vs. México EN VIVO, minuto a minuto en el Mundial Sub-20: la Selección gana y por ahora avanza a semis

La Selección argentina ya le gana 1 a 0 a México, en un encuentro que será a todo o nada por un lugar en las semifinales del Mundial Sub 20 que se lleva a cabo en Chile. Maher Carrizo, a los 9 minutos del primer tiempo, marcó el gol de la albiceleste.

El partido, que está programado para las 20 (hora de Argentina), se llevará a cabo en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos y se podrá ver a través de DSports y Telefe. El árbitro será el marroquí Jalal Jayed.

La Selección argentina, que es dirigida por Diego Placente, llega a este encuentro con un andar perfecto en el Mundial Sub 20, ya que superó la fase de grupos con puntaje ideal producto de sus victorias ante Cuba (3-1), Australia (4-1) e Italia (1-0), mientras que en los octavos de final aplastó a Nigeria con un contundente 4-0.

En cuartos después de 14 años

De esta manera, la “Albiceleste” se metió en los cuartos de final del Mundial de la categoría por primera vez en 14 años. La última vez que lo habían conseguido fue en 2011, cuando cayeron por penales ante Portugal, que terminaría alcanzando la final.

México, por su parte, se presenta como una verdadera amenaza para el equipo argentino, principalmente por el duro recorrido que realizó para llegar a esta instancia.

En la fase de grupos terminó segundo, producto de los empates ante selecciones durísimas como las de España y Brasil (este último quedó eliminado) y el triunfo sobre Marruecos, que dio la sorpresa y terminó en el primer lugar.

En los octavos de final, los centroamericanos demostraron un altísimo nivel para golear 4-1 a Chile, el país anfitrión de este Mundial Sub 20.