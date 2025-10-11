¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

11 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
Coronel Olleros
Las murciélagas
Liga Profesional de Fútbol
Scott Bessent
Párense de Manos 3
Salta
Diane Keaton
vicente cordeyro
Elecciones 2025
Nacionales

Javier Milei recorrió Corrientes junto a Virginia Gallardo: “No aflojen"

Con un megáfono, el mandatario hizo una breve recorrida por la calle junto a la exvedette y su hermana Karina Milei.
Sabado, 11 de octubre de 2025 20:22
El presidente Javier Milei continúa este sábado con su gira federal de campaña, y tras su paso por Chaco, estuvo en Corrientes para encabezar una recorrida de cara a las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre.

El mandatario estuvo acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y por la candidata a diputada nacional, la exvedette Virginia Gallardo.

 

 

En un acto que replicó el formato de sus mítines más conocidos, el Jefe de Estado se dirigió a los presentes utilizando un megáfono, con un mensaje claro para sus seguidores: "Les pido que no aflojen".

 

 

Luego de su breve discurso, el Presidente se subió a la caja de una camioneta desde donde saludó a la multitud, manteniendo el contacto directo con la gente en la provincia mesopotámica.

Esta visita a Corrientes se dio poco después de haber llevado a cabo una actividad muy similar en Chaco. La gira federal del mandatario se produce justo antes de su próximo viaje internacional a Estados Unidos, donde tiene previsto ser recibido por el presidente Donald Trump.

