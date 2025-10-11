Talento salteño: Pablo Mirandah y  Fl0renzia presentaron "Khe explote remix", grabado en el Mercado San Miguel 

El talento salteño sigue sonando fuerte. El cantante Pablo Mirandah presentó el videoclip de su nuevo tema “Khe Explote Remix”, una explosiva colaboración con Fl0renzia, que fusiona ritmos de hip hop latino, trap, RKT, cumbia y reguetón.

El video, grabado íntegramente en el Mercado San Miguel antes del incendio ocurrido en noviembre de 2024, despliega toda la energía y el color de la escena urbana salteña. Con una estética vibrante y coreografías callejeras, los artistas logran transmitir una vibra fresca y contagiosa que invita a moverse y disfrutar.

“Khe Explote Remix” ya está disponible en YouTube, donde rápidamente comenzó a sumar reproducciones. Con esta producción, Pablo Mirandah y Fl0renzia confirman que en Salta hay talento, ritmo y mucho flow para exportar.