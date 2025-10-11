Se conoció el video que muestra la última vez que se vio con vida a Vicente Cordeyro, camino al cerro Elefante

El Ministerio Público Fiscal dio a conocer este sábado el video en el que se observa al excomisario Vicente Cordeyro caminando solo con una mochila, mientras asciende por la senda conocida como “cola del cerro Elefante”, en la localidad de San Lorenzo, lugar donde días después fue hallado su cuerpo sin vida.

En una conferencia de prensa encabezada por los fiscales Gabriel González, Ramiro Ramos Osorio y Pablo Rivero, se explicó que la búsqueda comenzó en distintos puntos de la ciudad de Salta y que, tras el análisis de las cámaras de videovigilancia públicas y privadas, se pudo determinar el desplazamiento que hizo Cordeyro por sus propios medios hacia San Lorenzo.

El fiscal Ramos Osorio detalló que, según las imágenes del Sistema de Emergencias 911, durante la mañana del jueves 9 de octubre Cordeyro trasladó a un familiar hasta la zona de avenida Belgrano y Balcarce. Luego, se dirigió en su vehículo hacia San Lorenzo, donde pasadas las 8 de la mañana dejó estacionado su automóvil en una zona próxima a la iglesia local.

“Del análisis de las cámaras se determinó que el vehículo no fue seguido por ningún otro y que el comisario caminó solo hacia el acceso al cerro Elefante”, precisó Ramos Osorio.

Posteriormente, gracias al aporte de cámaras privadas ubicadas en la zona, se logró visualizar el momento en que Cordeyro asciende caminando, solo, con una mochila, por la senda que lleva hacia la parte trasera del cerro, conocida como la “cola del Elefante”.

Los fiscales remarcaron que las imágenes fueron fundamentales para reconstruir los últimos movimientos del excomisario antes de su desaparición y que no se detectaron acompañantes ni persecución en el trayecto.

“El video confirma que se desplazó solo. No hubo intervención de otros vehículos ni presencia de terceros en el recorrido”, sostuvo González.

En cuanto a la investigación penal, se informó que se aplicó el protocolo establecido por la Resolución 1284/21 de la Procuración General, que presume homicidio doloso ante toda muerte violenta, incluso en los casos en que inicialmente pueda aparentar un suicidio o accidente.

Este protocolo dispone la intervención inmediata de las unidades de investigación especializadas y el resguardo riguroso de la escena hasta tanto se descarte razonadamente la comisión de un delito.

“La investigación continúa bajo esta línea, con la intervención de equipos multidisciplinarios del CIF y la Unidad de Graves Atentados contra las Personas”, precisó Rivero.