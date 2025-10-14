El TC2000 vuelve a Salta y el autódromo Martín Miguel de Güemes será sede de la penúltima fecha en 2025

Después de cuatro años, el automovilismo nacional volverá a rugir en el autódromo Martín Miguel de Güemes. Así lo anunció el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, al confirmar que la provincia será sede de la 11ª fecha del 46º Campeonato Argentino de TC2000, que se correrá los días 22 y 23 de noviembre. Salta será sede de la 11ª y penúltima fecha de la competencia.

El mandatario destacó que el regreso del TC2000 no solo representa un hecho deportivo importante, sino también un fuerte impulso económico y social para la provincia. “No es solo deporte: es impacto social y económico real para nuestra provincia”, subrayó Sáenz.

Matías Rossi fue el último ganador

Cabe recordar que el campeonato de automovilismo que se llamaba Súper TC2000 regresó a su nombre original TC2000 a partir de la temporada 2022. Y la última vez que el Súper TC2000 se corrió en Salta fue en 2019 con el triunfo de Matías Rossi (Toyota).

El último ganador en Salta fue Matías Rossi. Archivo

El gobernador señaló que el evento generará empleo y movimiento para distintos sectores, entre ellos la hotelería, la gastronomía, el transporte y los proveedores locales. Además, resaltó que la competencia servirá para promocionar los paisajes y la cultura salteña ante miles de visitantes y medios de todo el país.

El TC2000 llega a Salta con una nueva propuesta: vehículos SUV de 500 caballos de fuerza, considerados los autos más potentes y veloces del país.

El autódromo Martín Miguel de Güemes está en obras.

“En Salta, el deporte es política de Estado. Los esperamos en el autódromo Güemes”, concluyó Sáenz, invitando a los fanáticos del automovilismo y al público en general a disfrutar de un fin de semana que promete combinar emoción, turismo y desarrollo local.

