Espectáculos

Polémica con Alec Baldwin: chocó su Range Rover contra un árbol en Los Hamptons

Las recientes imágenes reveladas por un canal de noticias revelan que el actor mintió en su relato.
Martes, 14 de octubre de 2025 22:43
El reconocido actor de Hollywood, Alec Baldwin, se encuentra en el centro de la polémica por protagonizar un violento choque contra un árbol en Los Hamptons, junto a su hermano Stephen, el pasado lunes 13 de octubre. 

Según las imágenes que difundió el medio estadounidense New York Post, el frente de su auto Range Rover blanco quedó totalmente destrozado al chocar al costado de la autopista Montauk en East Hamptons. El medio también captó al actor durante una llamada en su celular, mientras posaba delante del auto que aparentemente sería de su pareja. 

Las fuentes policiales del Departamento de la localidad de East Hampton, donde el actor posee una mansión, revelaron a la prensa que el accidente ocurrió a las 12:01 pm, cuando él y su hermano regresaban del Festival de Cine de Hamptons, donde forman parte de la junta directiva. 

En un reciente video que publicó en sus redes, el actor relato el accidente con sus palabras y culpó a un camión de basura por el choque: “Esta mañana tuve un accidente de coche. Un tipo me cortó el paso con un camión de basura enorme, del tamaño de una ballena. Debió ser algo comercial, como para llevarse material de construcción o algo así. Era el camión de basura más grande que he visto. En fin, no entraré en detalles ahora ni los aburriré, pero para no chocarlo, choqué contra un árbol”.

“Choqué contra un árbol enorme y aplasté mi coche, el de mi esposa. Me siento mal por eso, pero todo está bien, yo estoy bien, mi hermano está bien y ¡boppity bop!”, aclaró.

 

El video que contradice el relato de Alec Baldwin

En las últimas horas, el canal de noticias NewsMax reveló un material de video que contradice el testimonio del actor sobre el accidente automovilístico. Según las declaraciones del actor, un "camión de basura del tamaño de una ballena" lo cruzó, lo que generó el violento choque. 

Sin embargo, las imágenes revelan que el camión parece hacer un giro legal mucho antes de que Baldwin se desvíe de la carretera.

Temas de la nota

