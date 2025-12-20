Materno Infantil: "Las obras sociales no están al día"

El gerente del Materno Infantil, Esteban Rusinek, reconoció el crecimiento sostenido de la demanda en los hospitales públicos, incluso de personas con obra social. "Este hospital es referente del NOA por su complejidad y calidad de atención. Muchas veces la demanda supera la oferta, lo que genera esperas, sobre todo en guardias, pero la atención está garantizada para todos", afirmó.

En ese sentido, admitió que las obras sociales mantienen deudas con el sistema público. "No están al día. Estamos trabajando para que comprendan que la salud pública es una sola y que, sin ese apoyo, el sistema colapsa. Los recursos son finitos y necesitamos que se pague lo que corresponde", remarcó Rusinek, aunque evitó precisar el monto total adeudado.

Un nuevo espacio: Patio de embarazadas

Ayer, en el marco de su 25° aniversario, el Materno Infantil inauguró el denominado Patio de las Embarazadas, un espacio especialmente diseñado para acompañar a mujeres que transitan las horas previas al parto y para el desarrollo de cursos de preparto. El acto incluyó actividades artísticas, entre ellas la participación de la orquesta infantil juvenil.

"El patio fue pensado para aquellas embarazadas que no requieren internación, pero que tampoco pueden regresar a su casa durante la fase previa del trabajo de parto. Van a contar con un lugar cómodo, climatizado, con supervisión de obstétricas y kinesiólogos, hasta el momento de la internación", explicó el gerente a Radio Salta.

Además, el espacio permitirá desarrollar cursos de preparto orientados al parto natural. "No hay instituciones, ni siquiera privadas, que cuenten con instalaciones específicas diseñadas para este tipo de actividades. Por eso recalcamos la importancia de este patio", señaló. Rusinek agradeció el trabajo de la fundación del hospital y el apoyo de las empresas colaboradoras y de la comunidad.

Menos nacimientos

Rusinek confirmó que continúa la tendencia a la baja en la cantidad de nacimientos atendidos en el hospital. Tras cifras que descendieron de más de 6.100 nacimientos en 2022 a poco más de 5.000 en 2024, indicó que este año se mantendría un número similar. "Creemos que responde a las campañas de planificación familiar y al trabajo en el primer nivel de atención, para que las maternidades sean buscadas y cuidadas", explicó.

Al mismo tiempo, señaló un cambio en el perfil de atención del hospital, con un aumento de la patología oncológica ginecológica, tras el traslado de ese servicio desde el Hospital San Bernardo. "Hoy también estamos dando respuesta a mujeres con cáncer, una población altamente vulnerable", indicó.