PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
28°
18 de Diciembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

niño con huesos de cristal
Estafa en Salta
Reforma laboral
Metán
Finalissima Argentina España
cerrillos
Christian Petersen
Presupuesto 2026
Festival Estrella Fest
Clínicas privadas de Salta
niño con huesos de cristal
Estafa en Salta
Reforma laboral
Metán
Finalissima Argentina España
cerrillos
Christian Petersen
Presupuesto 2026
Festival Estrella Fest
Clínicas privadas de Salta

DÓLAR OFICIAL

$1475.00

DÓLAR BLUE

$1490.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Salta

Clínicas privadas de Salta atenderán a afiliados del IPS sin costos ni depósitos: mirá la lista de instituciones adheridas

Ambas partes firmaron un acuerdo para mejorar el acceso a la salud de los afiliados y aliviar la demanda en los hospitales públicos de la capital salteña. Este convenio tiene vigencia hasta el 31 de marzo de 2026, con la posibilidad de ser evaluado y renovado posteriormente. 
Jueves, 18 de diciembre de 2025 18:31
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

El Instituto Provincial de Salud de Salta (IPS) firmó un convenio transitorio con la Asociación de Clínicas y Sanatorios Privados de la Ciudad de Salta (ACLISASA) que permitirá a los afiliados del IPS acceder a atención médica en clínicas privadas sin la necesidad de realizar pagos, depósitos ni garantías. Este acuerdo tiene como objetivo mejorar el acceso a la salud de los afiliados y aliviar la demanda en los hospitales públicos de la capital salteña.

Notas Relacionadas

Detalles del convenio

A través de esta iniciativa, los afiliados del IPS podrán ser atendidos en clínicas y sanatorios privados para patologías de guardia y agudas. El convenio establece que el IPS asumirá el costo total de las prestaciones médicas, incluyendo el copago de los afiliados sin coseguro, lo que garantiza el acceso a la atención sin que los beneficiarios tengan que realizar pagos adicionales en el momento de la consulta.

Este convenio tiene vigencia hasta el 31 de marzo de 2026, con la posibilidad de ser evaluado y renovado posteriormente. El objetivo principal es garantizar que los afiliados con dificultades económicas puedan recibir atención médica en instituciones privadas, asegurando la equidad en el acceso a la salud y protegiendo el bolsillo de los beneficiarios del sistema.

Clínicas y sanatorios adheridos al convenio:

  • Clínica Urkupiña (Ameghino 1064)

  • Clínica Güemes (Gral. Martin Güemes 287)

  • Sanatorio San Roque (Av. Reyes Católicos 1518 - Las Palmeras 51)

  • Cruz Azul (Alberdi 359)

  • Sanatorio Modelo S.A. (Gral Mitre 484)

  • Hospital Santa Clara de Asís (Urquiza 964)

  • Maternidad Privada (Urquiza 150)

  • Sanatorio El Carmen (Av. Belgrano 875)

Este acuerdo representa un avance en la mejora del acceso a la atención médica privada para los afiliados al IPS, un paso más hacia la equidad en salud en Salta.

La instrucción y coordinación para alcanzar este acuerdo fue llevada adelante por el Ministro de Salud de la Provincia, Federico Mangione junto a las autoridades del IPS con el objeto de descomprimir las guardias de los hospitales públicos ante la proximidad de las celebraciones de fin de año.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD