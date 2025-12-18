Clínicas privadas de Salta atenderán a afiliados del IPS sin costos ni depósitos: mirá la lista de instituciones adheridas

El Instituto Provincial de Salud de Salta (IPS) firmó un convenio transitorio con la Asociación de Clínicas y Sanatorios Privados de la Ciudad de Salta (ACLISASA) que permitirá a los afiliados del IPS acceder a atención médica en clínicas privadas sin la necesidad de realizar pagos, depósitos ni garantías. Este acuerdo tiene como objetivo mejorar el acceso a la salud de los afiliados y aliviar la demanda en los hospitales públicos de la capital salteña.

Detalles del convenio

A través de esta iniciativa, los afiliados del IPS podrán ser atendidos en clínicas y sanatorios privados para patologías de guardia y agudas. El convenio establece que el IPS asumirá el costo total de las prestaciones médicas, incluyendo el copago de los afiliados sin coseguro, lo que garantiza el acceso a la atención sin que los beneficiarios tengan que realizar pagos adicionales en el momento de la consulta.

Este convenio tiene vigencia hasta el 31 de marzo de 2026, con la posibilidad de ser evaluado y renovado posteriormente. El objetivo principal es garantizar que los afiliados con dificultades económicas puedan recibir atención médica en instituciones privadas, asegurando la equidad en el acceso a la salud y protegiendo el bolsillo de los beneficiarios del sistema.

Clínicas y sanatorios adheridos al convenio:

Clínica Urkupiña (Ameghino 1064)

Clínica Güemes (Gral. Martin Güemes 287)

Sanatorio San Roque (Av. Reyes Católicos 1518 - Las Palmeras 51)

Cruz Azul (Alberdi 359)

Sanatorio Modelo S.A. (Gral Mitre 484)

Hospital Santa Clara de Asís (Urquiza 964)

Maternidad Privada (Urquiza 150)

Sanatorio El Carmen (Av. Belgrano 875)

Este acuerdo representa un avance en la mejora del acceso a la atención médica privada para los afiliados al IPS, un paso más hacia la equidad en salud en Salta.

La instrucción y coordinación para alcanzar este acuerdo fue llevada adelante por el Ministro de Salud de la Provincia, Federico Mangione junto a las autoridades del IPS con el objeto de descomprimir las guardias de los hospitales públicos ante la proximidad de las celebraciones de fin de año.