Argentina vs. Puerto Rico, EN VIVO: goleada de la Selección con Messi de titular, seguilo en directo

Con el regreso a la titularidad de Lionel Messi, la Selección argentina está venciendo a Puerto Rico por 1 a 0, en un nuevo amistoso de la doble fecha FIFA.

Alexis Mac Allister abrió el marcador a los 13 minutos de la primera etapa con un cabezazo en el área chica.

La supremacía de Argentina fue tal que 10 minutos después, amplió el marcador con un gran gol convertido por Gonzalo Montiel.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni viene de ganarle a Venezuela por 1 a 0, en el primer partido de la gira que hoy finaliza en Miami.

Además del regreso de Messi, la formación titular cuenta con la aparición de José López, el delantero de Palmeiras.

Las mejores jugadas de Argentina vs. Puerto Rico

Partido en desarrollo...

Las formaciones de Argentina vs. Puerto Rico

Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Leonardo Balerdi, Nicolás González; Giuliano Simeone, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso; José López, Lionel Messi. DT: Lionel Scaloni.

Puerto Rico: Sebastián Cutler; Nicolás Cardona, Gio Calderón, Beto Ydrach, Sidney Paris; Steven Echevarría, Isaac Angking, Wilfredo Rivera; Ricardo Rivera, Jeremy De León, Leandro Antonetti. DT: Charlie Trout.