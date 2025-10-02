Marruecos ganó, aseguró su clasificación y complicó a Brasil en el Mundial Sub 20

Marruecos venció este miércoles por 2-1 a Brasil en un partido correspondiente a la segunda fecha del Grupo C del Mundial Sub 20, llevado a cabo en el estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de la ciudad de Santiago, Chile.

Los goles del encuentro para los africanos los convirtieron Othmane Maamma y Yassir Zabiri, a los 15’ y 31 minutos del segundo tiempo, respectivamente, para sentenciar la clasificación a los octavos de final del campeonato juvenil. En tanto, Iago descontó de penal a los 47’ del mismo periodo.

Por su parte, el cuadro sudamericano quedó en la tercera posición con un punto y se jugará el avance a la siguiente ronda del certamen frente a España (4°), el sábado 4 de octubre desde las 17:00.

En cambio, los dirigidos por Mohamed Ouahbi harán lo propio, en simultaneo, frente a México (2°) con el pase a la próxima instancia ya asegurado.

Cabe destacar que a la siguiente fase del torneo clasifican los dos primeros de cada grupo y los cuatro mejores terceros.

A los 33’ del primer tiempo, el árbitro Keylor Herrera sancionó penal a favor del conjunto brasileño por una infracción sobre el delantero Luighi. Sin embargo, con participación del VAR, el encargado de impartir justicia revirtió su decisión y determinó que le atacante de 19 años simuló la falta.

En el complemento, Marruecos fue superior y golpeó por duplicado a la “Canarinha” para definir el partido. En primer lugar, Maamma realizó una pirueta tras un centro desde la derecha de Gessime Yassine y abrió el marcador. Quince minutos más tarde, Zabiri recibió un balón dentro del área y sacó un zurdazo para vencer al arquero Otávio.

Cuando parecía que el resultado no sufriría más modificaciones, el juez principal, con apoyo del Video Assistant Referee, volvió a sancionar la pena máxima para Brasil por una mano dentro del área de Fouad Zahouani. El encargado de ejecutar el disparo desde los doce pasos fue Iago, defensor central de 20 años, quien colocó el balón en el ángulo superior izquierdo del guardameta Yanis Benchaouch.