Barracas Central vs Boca, por el Torneo Clausura 2025, EN VIVO: minuto a minuto

inicia sesión o regístrate.
Barracas Central recibe a Boca este lunes desde las 16 horas en el Estadio Claudio Fabián Tapia por el partido postergado, correspondiente a la fecha 12 de la Zona A del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Nicolás Lamolina y con Silvio Trucco en el VAR, es transmitido por ESPN Premium.
Barracas Central vs Boca, por el Torneo Clausura 2025: minuto a minuto
Las formaciones Barracas Central vs Boca Juniors
Las estadísticas Barracas Central vs Boca Juniors