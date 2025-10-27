PUBLICIDAD

cine en comunidad
Newcom
Madrugada de detenciones
Literatura salteña
Javier Milei
Lourdes Fernández
Antonela Raccuzzo
Boca Juniors
Deportes

Barracas Central vs Boca, por el Torneo Clausura 2025, EN VIVO: minuto a minuto

El partido correspondiente a la fecha 12 había sido postergado por la muerte del entrenador Miguel Ángel Russo. En caso de ganar, el Xeneize se metería a la zona de clasificación a la Copa Libertadores de la tabla anual.
Lunes, 27 de octubre de 2025 16:49
Barracas Central recibe a Boca este lunes desde las 16 horas en el Estadio Claudio Fabián Tapia por el partido postergado, correspondiente a la fecha 12 de la Zona A del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Nicolás Lamolina y con Silvio Trucco en el VAR, es transmitido por ESPN Premium.

Barracas Central vs Boca, por el Torneo Clausura 2025: minuto a minuto

 

 

Las formaciones Barracas Central vs Boca Juniors

Las estadísticas Barracas Central vs Boca Juniors

 

 

 

