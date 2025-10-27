Gimnasia y Tiro: "Vamos en busca de ese sueño de pasar de ronda", aseguró el arquero Abadía

El plantel de Gimnasia y Tiro concentró los preparativos para la revancha frente a Estudiantes de Río Cuarto, en Córdoba, que se jugará el próximo viernes, desde las 21.30, por los cuartos de final del reducido de la Primera Nacional, que otorgará al ganador un segundo ascenso de categoría.

En medio de un clima de confianza que trasmite el grupo millonario para el partido con el representativo cordobés, al finalizar la práctica de ayer, el arquero Federico Abadía habló con la página Frecuencia Gol y dejó estos conceptos: "Se viene un lindo partido. Sabemos que es un rival muy duro y que tiene buenos jugadores. Lo vamos a afrontar de la mejor manera. Con mucha fe como siempre decimos y sabiendo de que si hacemos bien las cosas nos podemos traer una victoria".

El parate por las elecciones legislativa dio un respiro al torneo y Abadía, dijo: "Vino bien para preparar el partido. Creo que los días que tuvimos nos vinieron bárbaro. Hay que seguir trabajando que todavía quedan días por delante para llegar de la mejor manera a este partido".

Si cómo se vive los días previos al decisivo encuentro con Estudiantes de Río Cuarto, reconoció: "Mas de lo que haga Estudiantes tenemos que estar preocupados por lo que vamos a hacer nosotros. Sabemos que si estamos al ciento por ciento de nuestras posibilidades tenemos chances. Así, que nada. Trabajar en lo que vamos a hacer nosotros. Hay que ver lo que puede llegar a hacer el rival o no. Ya queda para más adelante también porque depende más de lo que hagamos nosotros".

Dejó de lado un análisis previo. "Está siendo una buena temporada que todavía no terminó. Falta lo más lindo. Los balances yo digo siempre que se hacen el termino del torneo. Estamos todos unidos como venimos desde el primer día. Si vamos con la humildad que nos caracteriza, el sacrificio que venimos haciendo, creo que tenemos grandes chances y vamos en busca de ese sueño de pasar de ronda y de llegar a semifinales", manifestó el uno del albo.

También se refirió del buen respaldo de la gente. "Yo siempre lo dije. Al hincha siempre le estamos agradecidos. Trataremos de representarlos de la mejor manera. Y de ir a buscar el sueño de pasar a la siguiente ronda", cerró.