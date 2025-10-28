Metán será la sede de la final del Campeonato Argentino de enduro

El próximo fin de semana la ciudad de Metán se convertirá en el epicentro de la final del Campeonato Argentino de Enduro – Copa GASGAS 2025 y congregará a los mejores pilotos del país

Cabe destacar que la competencia se desarrollará los días 1 y 2 de noviembre en el Circuito Ciudad de la Miel, un escenario natural que combina cerros, ríos y selva de yungas, ideal para poner a prueba la destreza y resistencia de los mejores pilotos del país.



El evento, que conjugará adrenalina, competencia y turismo deportivo fue organizado por la Municipalidad de Metán junto al Team Párraga, con la supervisión de la Comisión Nacional de Enduro (CONAE) y la Confederación Argentina de Motociclismo Deportivo (CAMOD).

Una cita con los mejores del país

Entre las figuras destacadas que llegarán a suelo metanense se encuentran Diego Llanos, múltiple campeón nacional y representante de Kawasaki Argentina; Nicolás Kútulas, piloto salteño del equipo Beta Cowboy Team; Tomás Tumbarello, promesa mendocina del enduro latinoamericano convocado al ISDE 2025 en Italia; Santiago Frías, campeón latinoamericano en la categoría E1, y Luciano Robledo, uno de los referentes más experimentados del circuito nacional.

Cronograma de actividades

El viernes 31 de octubre y el sábado 1 de noviembre se realizarán las inscripciones y entrenamientos en el “Bar Punto de Encuentro” del Paseo La Estación. La largada simbólica será el sábado a las 20.30 en Plaza San Martín, mientras que el domingo 2 se desarrollarán las competencias oficiales a partir de las 8 de la mañana, cerrando con la ceremonia de premiación a las 16.30 horas.

Además de la competencia, el evento promete generar un importante movimiento económico y turístico en la región. El Balneario Camping Municipal será uno de los puntos de encuentro para los visitantes, con propuestas gastronómicas, espacios de descanso y el atractivo natural de Metán como escenario de fondo.

La pelea final de los lideres



Cabe destacar que bajo modalidad cross country, la competencia corresponderá a la novena fecha puntable del certamen, que llega liderado en Seniors por el riojano Diego Llanos (Kawasaki Argentina) con 188 unidades, escoltado por el santafesino Luciano Robledo (KTM Robledo Racing) que sumó 183 puntos, aunque el descarte obligatorio del puntaje de un resultado por reglamento, invierte la ecuación en favor del piloto residente en Córdoba, 183 a 173 dejando en la previa una leve ventaja en favor del bicampeón cordobés, quién si logra terminar por delante del riojano, habrá sellado su primer título nacional en la máxima categoría, en la cuenta mas sencilla, ya que otras combinaciones de resultados, pueden derivar en el tercer título argentino para el riojano o incluso, la corona para el sanjuanino Juan Cruz Martínez (Fantic Argentina) o el mendocino Tomás Tumbarello (GasGas Argentina), con chances matemáticas aún pero difíciles de concretar.