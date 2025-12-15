"Personal" es la marca que integra el ecosistema de servicios digitales líder en el país

La compañía líder en tecnología y conectividad en la Argentina da un paso más en su evolución digital y consolida su identidad bajo la marca Personal, integrando todos sus servicios y soluciones en una propuesta coherente, innovadora y profundamente personal.

Desde este lunes 15 de diciembre, Personal se convierte en la marca madre de un ecosistema de servicios que reúne conectividad fija y móvil, entretenimiento, finanzas digitales, soluciones para hogares inteligentes y tecnología para empresas. Esta transformación natural refleja lo que define a la compañía: poner a las personas en el centro de cada experiencia digital.

"El mercado de las telecomunicaciones y los servicios digitales atraviesan un proceso de transformación acelerada, con nuevos actores, mayor competencia y expectativas cada vez más altas por parte de los clientes. En ese contexto, en Personal trabajamos en la construcción de un ecosistema de servicios que parte de nuestra fortaleza histórica, la conectividad, y evoluciona para ofrecer experiencias simples, integradas y relevantes”, señaló Gonzalo Hita, COO de Personal.

“Escuchamos a nuestros clientes en cada interacción. Medimos de forma continua su experiencia a través de indicadores como el NPS, que nos permiten obtener insights valiosos en tiempo real y mejorar cada punto de contacto. Esa escucha activa es la base para avanzar hacia servicios cada vez más personalizados y diferenciales”, agregó.

La personalización es uno de los rasgos más distintivos de esta nueva etapa. Las tecnologías emergentes permiten adaptar servicios y soluciones a cada persona, respetando su singularidad y diversidad, y acompañando sus necesidades en tiempo real. Bajo esta visión, Personal se consolida como una marca que habilita experiencias únicas, diseñadas a medida de cada cliente, institución y comunidad.

“La evolución de nuestra arquitectura marcaria refleja esa mirada. Integrar todo bajo una única marca nos permite expresar con claridad quiénes somos y construir un ecosistema que, más allá de la innovación tecnológica, prioriza la conexión humana, la cercanía y la relevancia en cada experiencia”, expresó Hita.

Ecosistema digital que potencia la experiencia

La nueva arquitectura incluye:

Personal Fibra y Personal Móvil : conectividad fija y móvil con tecnología de punta.

: conectividad fija y móvil con tecnología de punta. Personal Flow : plataforma de entretenimiento con TV en vivo, streaming y contenidos on demand.

: plataforma de entretenimiento con TV en vivo, streaming y contenidos on demand. Personal Pay : billetera virtual que conecta a las personas con su dinero de manera simple y segura.

: billetera virtual que conecta a las personas con su dinero de manera simple y segura. Personal Smarthome y Tienda Personal : soluciones para hogares inteligentes y tecnología accesible para la vida cotidiana.

: soluciones para hogares inteligentes y tecnología accesible para la vida cotidiana. Personal Tech: servicios integrales para empresas, organizaciones y gobiernos.

Cada vez más Personal

Personal también se convierte en la marca institucional de la compañía, reflejando su evolución y su compromiso con la innovación, la sustentabilidad y la inclusión digital.

Con esta integración marcaria, la compañía reafirma su liderazgo en el sector TIC y proyecta su visión de futuro: un ecosistema de servicios que transforma experiencias con una propuesta cada vez más personal.

Somos Personal

En Personal, ponemos a las personas en el centro. Somos el ecosistema de servicios de Telecom Argentina S.A. que conecta a cada persona con todo lo que le importa. Nuestra propuesta está pensada para que cada persona, comunidad y organización pueda avanzar, disfrutar y transformar su realidad.

Brindamos más de 35 millones de servicios que acompañan a personas, hogares y empresas en cada momento de su vida. Con Personal Fibra y Personal Móvil, llevamos conexión a cada casa y a donde se necesite. Con Flow, acercamos lo mejor de la TV y el streaming. Con Personal Pay, conectamos a cada uno con su dinero de manera simple y segura. Con Personal Smarthome, transformamos el hogar en un espacio más seguro, conectado y eficiente. Con Tienda Personal, ofrecemos dispositivos y tecnología para la vida cotidiana de manera confiable y accesible. Y con Personal Tech, acompañamos a empresas y gobiernos en su transformación digital.

Estamos presentes en Argentina y Paraguay, ofreciendo nuestro ecosistema completo de servicios. Además, contamos con TV paga en Uruguay y soluciones digitales en Chile. Lideramos iniciativas globales como OpenGateway y desarrollamos plataformas abiertas para que la innovación llegue a todos.

Somos una compañía hecha por personas para personas. Miles de colaboradores en todo el país trabajamos cada día para impulsar la economía digital con inversión constante, prácticas sustentables e iniciativas que promueven la inclusión y el talento. Porque creemos que la tecnología sólo tiene sentido cuando está al servicio de las personas.

Cada vez más Personal.

