Tiziana Flores viaja al desafío más importante de su carrera

La gimnasta salteña Tiziana Flores tendrá el gran desafío de ser una de las representantes argentinas que competirá en el Campeonato Panamericano de gimnasia aeróbica que se desarrollará en Maldonado, Uruguay. La representante de nuestra provincia viajará este domingo hacia ese destino acompañada por su entrenadora Karina Nazario.

Es la primera vez que Tiziana llega a competir en el más alto nivel continental e integrando la Selección argentina de gimnasia aeróbica. "Este deporte es mi pasión, puse todo para llegar bien al Panamericano, entrenamos mucho. Estoy feliz de representar a mi país y dejaré todo lo aprendido junto a mis compañeras de Mendoza y Chubut", señaló la gimnasta antes de partir hacia Uruguay.

Más de 600 atletas de distintos países se darán cita en el Campus de Maldonado para compartir cinco días de competencia. Participarán equipos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Guatemala, México, Panamá,, Perú, Uruguay y Venezuela.

"Es hermoso que una salteña forme parte de la Selección argentina de gimnasia aeróbica y que pueda participar en un Panamericano. Es un desafío muy grande, tengo fe que lograremos cosas muy lindas", contó la entrenadora Nazario. Tiziana le puso mucha dedicación a cada entrenamiento y está lista para hacerle frente al Panamericano, que podría servirle de envión para cumplir el gran sueño de clasificar al Mundial de 2026.