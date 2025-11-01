Independiente vs. Atlético Tucumán EN VIVO, minuto a minuto: el rojo necesita otra victoria para salir del fondo

Independiente y Atlético Tucumán ya chocan en el marco de la postergada fecha 14 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se juega desde las 20 horas de Argentina en el Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini. Se puede ver por ESPN Premium.

El conjunto ahora dirigido por Gustavo Quinteros está último pero viene de su primera victoria, por lo que buscará aprovechar el envión ante el “Decano”, que viene de dos derrotas pero que se mantiene en zona de playoffs. .