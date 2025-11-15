Gimnasia perdió con Old Lions y también quedó afuera del Regional 2026

En un partido cargado de urgencia y presión, Old Lions sacó pecho en casa y resolvió una final anticipada con autoridad. Con un juego físico, ordenado y efectivo, el conjunto santiagueño dominó desde el inicio y no dejó dudas para quedarse con una victoria necesaria por 41 a 5 frente a Gimnasia y Tiro de Salta, correspondiente a la tercera fecha de la Liguilla de Reclasificación del Torneo Regional del NOA A.

El equipo santiagueño venía golpeado tras la dura caída ante Los Tarcos por 55-22, un encuentro en el que no pudo sostener el excelente nivel mostrado en el debut, cuando había superado a Jockey Club de Salta por 30-17. Sin embargo, en una tarde ideal, Old Lions recuperó su mejor versión, mostró carácter y volvió a mostrar un rendimiento sólido en todas sus líneas.

Con este triunfo, Old Lions aseguró su permanencia en la máxima categoría regional, cerrando un año complejo pero con un final alentador. Los jugadores, el cuerpo técnico y el público celebraron un desahogo muy esperado, que deja bases firmes para planificar el próximo campeonato con mayor tranquilidad.

Por su parte, Los Tarcos de Tucumán, quien habían asegurado la permanencia en la segunda ronda de la Liguilla, le ganaron ayer al Jockey Club por 53 a 21 y dejó afuera a los dos equipos salteños que buscaban un pasaje al Regional de 2026.

Cabe destacar que los de la rotonda de Limache, ya estaban condenados desde la semana pasada y no hubo ningún milagro.