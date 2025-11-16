Causa Andis: "Voy por vos y tu hermana", lanzó Dalbón a Milei

El abogado Gregorio Dalbón, representante legal de la expresidenta Cristina Kirchner, lanzó una advertencia directa al presidente Javier Milei y a su hermana Karina Milei, en el marco de la investigación judicial por presunta corrupción en el manejo de fondos públicos Andis destinados a personas con discapacidad.

"Voy por vos y por tu hermana", escribió Dalbón en su cuenta de la red social X, en alusión al mandatario y a la secretaria general de la Presidencia.

La publicación se dio luego de que la Justicia citara a indagatoria al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo por presunto direccionamiento, sobreprecios y cobro de sobornos en la compra de medicamentos e insumos de alto costo.

Según el abogado, la causa Andis representa un "sistema oscuro de proveedores, empresas vinculadas y operadores" que desviaron recursos públicos esenciales, afectando directamente a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad. "No es solo corrupción: es violencia institucional contra un sector vulnerable que jamás debería haber sido usado como negocio", remarcó.