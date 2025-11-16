PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
18°
16 de Noviembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Taekwondo
Liguilla de Rugby
Hipismo
relatos de salta
control del espacio aéreo en el norte argentino
Secretaría Tutelar de Salta
acuerdo comercial con EEUU.
Escándalo de corrupción en ANDIS
Taekwondo
Liguilla de Rugby
Hipismo
relatos de salta
control del espacio aéreo en el norte argentino
Secretaría Tutelar de Salta
acuerdo comercial con EEUU.
Escándalo de corrupción en ANDIS

DÓLAR OFICIAL

$1425.00

DÓLAR BLUE

$1430.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Nacionales

Causa Andis: "Voy por vos y tu hermana", lanzó Dalbón a Milei

El abogado de Cristina Kirchner se refirió al caso Andis.
Domingo, 16 de noviembre de 2025 01:43
Gregorio Dalbón hizo la denuncia inicial por Andis.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

El abogado Gregorio Dalbón, representante legal de la expresidenta Cristina Kirchner, lanzó una advertencia directa al presidente Javier Milei y a su hermana Karina Milei, en el marco de la investigación judicial por presunta corrupción en el manejo de fondos públicos Andis destinados a personas con discapacidad.

"Voy por vos y por tu hermana", escribió Dalbón en su cuenta de la red social X, en alusión al mandatario y a la secretaria general de la Presidencia.

La publicación se dio luego de que la Justicia citara a indagatoria al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo por presunto direccionamiento, sobreprecios y cobro de sobornos en la compra de medicamentos e insumos de alto costo.

Según el abogado, la causa Andis representa un "sistema oscuro de proveedores, empresas vinculadas y operadores" que desviaron recursos públicos esenciales, afectando directamente a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad. "No es solo corrupción: es violencia institucional contra un sector vulnerable que jamás debería haber sido usado como negocio", remarcó.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD