VIDEO. La felicidad de los hermanos Benavides en el Dakar: "Vamos Argentina carajo..."

La etapa 7 del Rally Dakar quedará grabada como una de las páginas más emotivas para el deporte argentino. Los hermanos Benavides lograron una hazaña inédita: ganar el mismo día en dos categorías diferentes. Kevin consiguió su primera victoria en la categoría autos, mientras que su hermano sumó un nuevo triunfo en motos, el sexto de su cuenta personal en la competencia más dura del mundo.

Visiblemente emocionado, Kevin expresó en un video: “Todavía no puedo caer de la felicidad que siento de haber conseguido mi primera victoria en auto y compartirla con mis hermanos en motos”. Y agregó: “Para Argentina creo que todavía cuesta creer todo lo que nos costó llegar acá. Los dos hoy hicimos historia en la etapa 7”.

El piloto salteño celebró también el significado colectivo del logro: “Mi sexta victoria en moto, la primera de Kevin en auto, así que no podemos estar más felices. Vamos Argentina carajo a disfrutarlo”, dijo, agradeciendo además el acompañamiento del público: “De corazón muchísimas gracias por todo el apoyo que nos dan y todo el empuje que se siente demasiado”.

Kevin reafirmó la magnitud de la jornada con un posteo en su cuenta de Instagram: “Hoy hicimos HISTORIA!! Somos los primeros hermanos en ganar una etapa en dos categorías distintas del Dakar. Ni en los mejores sueños planeamos un día así”.

La celebración fue aún mayor porque no se trató solo de un logro familiar. Ese mismo día, también se impuso el argentino Jeremías González Ferioli en su categoría, lo que significó que tres representantes nacionales ganaran una misma etapa en distintas divisiones. Kevin destacó además el trabajo en equipo junto a su copiloto Lichi Sisterna.

Así, la etapa 7 no solo consagró a los Benavides como protagonistas de una gesta inédita, sino que convirtió la jornada en una verdadera fiesta albiceleste en el desierto del Dakar, con Argentina celebrando en lo más alto de tres categorías.