Messi marcó un golazo, pero Inter Miami cayó ante Nashville y la serie se define en Florida

Inter Miami no logró hacer pie este sábado en su visita al GEODIS Park de Nashville y cayó 2-1 en el segundo partido de la serie de playoffs de la Major League Soccer (MLS). De esta manera, el conjunto dirigido por Javier Mascherano deberá definir su clasificación el próximo fin de semana en Florida, cuando reciba a los de Tennessee en el Chase Stadium.

El encuentro se jugó bajo una copiosa lluvia, y el local aprovechó mejor las condiciones adversas. A los cinco minutos, el árbitro sancionó un penal muy discutido que Sam Surridge cambió por gol para poner el 1-0. En el cierre de la primera etapa, Josh Bauer amplió la ventaja con un cabezazo tras un tiro de esquina.

En el complemento, las Garzas intentaron reaccionar con el ingreso de Rodrigo De Paul, quien le dio mayor dinámica al mediocampo. Sobre el final, una gran combinación entre el volante argentino y Lionel Messi terminó con un golazo del capitán al minuto 89, que reavivó las esperanzas del visitante, aunque el tiempo no alcanzó para empatar.

El conjunto rosado generó varias situaciones claras de gol, pero Luis Suárez y Tadeo Allende no pudieron concretar en el área rival. La falta de eficacia terminó siendo determinante para el resultado final.

Pese a la derrota, el resultado deja abierta la serie, que se definirá el sábado próximo en Miami, donde Inter buscará su pase a los cuartos de final ante su gente. El ganador enfrentará al vencedor del cruce entre Cincinnati y Columbus Crew.