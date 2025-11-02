PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
20°
2 de Noviembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Primera Nacional
Beltrán Briones
Moria Casán
3I/ATLAS
Cambios en el Gabinete nacional
Liga Profesional Argentina
Elecciones en River Plate
Fiesta clandestina
Gimnasia rítmica
Primera Nacional
Beltrán Briones
Moria Casán
3I/ATLAS
Cambios en el Gabinete nacional
Liga Profesional Argentina
Elecciones en River Plate
Fiesta clandestina
Gimnasia rítmica

DÓLAR OFICIAL

$1475.00

DÓLAR BLUE

$1445.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Deportes

Messi marcó un golazo, pero Inter Miami cayó ante Nashville y la serie se define en Florida

El equipo de Javier Mascherano tuvo la gran oportunidad de sacar su boleto entre los ocho mejores, pero los goles de Sam Surridge y Josh Bauer postergaron una semana la resolución de la llave al mejor de tres partidos. La Pulga descontó en el final, pero no alcanzó.
Domingo, 02 de noviembre de 2025 00:02
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Inter Miami no logró hacer pie este sábado en su visita al GEODIS Park de Nashville y cayó 2-1 en el segundo partido de la serie de playoffs de la Major League Soccer (MLS). De esta manera, el conjunto dirigido por Javier Mascherano deberá definir su clasificación el próximo fin de semana en Florida, cuando reciba a los de Tennessee en el Chase Stadium.

El encuentro se jugó bajo una copiosa lluvia, y el local aprovechó mejor las condiciones adversas. A los cinco minutos, el árbitro sancionó un penal muy discutido que Sam Surridge cambió por gol para poner el 1-0. En el cierre de la primera etapa, Josh Bauer amplió la ventaja con un cabezazo tras un tiro de esquina.

 

En el complemento, las Garzas intentaron reaccionar con el ingreso de Rodrigo De Paul, quien le dio mayor dinámica al mediocampo. Sobre el final, una gran combinación entre el volante argentino y Lionel Messi terminó con un golazo del capitán al minuto 89, que reavivó las esperanzas del visitante, aunque el tiempo no alcanzó para empatar.

El conjunto rosado generó varias situaciones claras de gol, pero Luis Suárez y Tadeo Allende no pudieron concretar en el área rival. La falta de eficacia terminó siendo determinante para el resultado final.

Pese a la derrota, el resultado deja abierta la serie, que se definirá el sábado próximo en Miami, donde Inter buscará su pase a los cuartos de final ante su gente. El ganador enfrentará al vencedor del cruce entre Cincinnati y Columbus Crew.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD