5 de Noviembre, Salta, Centro, Argentina
Centros de salud
Operativos Policiales
Estrenos
Derecho de Propiedad
Nacional de Ligas Sub-13 y Sub-15
sub-19
Centro Juventud Antoniana
Deportes

Llega a Salta la definición de la región Norte del Torneo Nacional de Ligas

Las Selecciones Sub-13 y Sub -15 jugarán desde mañana y hasta el próximo domingo. La gran final será en el Martearena.
Miércoles, 05 de noviembre de 2025 00:52
Las expectativas están a full. Los seleccionados juveniles de la Liga Salteña de Fútbol de las categorías Sub-13 y Sub-15, comenzarán a disputar a partir de mañana y hasta el próximo domingo en nuestra ciudad la ronda final del Torneo Nacional de Ligas en representación de la región Norte.
Cabe destacar que para llegar a esta instancia los salteños eliminaron a los representativos de la Liga Tucumana y Liga Jujeña, que fue invitada para este torneo.
Las sedes de los partidos, con sus mejores exponentes de las categorías juveniles, se jugarán en canchas de Cachorros, Gimnasia y Tiro, Central Norte, estadio Padre Ernesto Martearena y en el predio de la Liga Salteña de Fútbol.
Y esta tarde, las selecciones salteñas, a cargo de los técnicos Alejandro Frezotti, Gustavo Módica y Eduardo Burruchaga, pulirán los últimos detalles en el estadio Martearena, a la espera de la llegada de las otras delegaciones, que será esta misma noche.
Por su parte, mañana, a partir de las 10 horas, se llevará a cabo una conferencia de prensa en la sede de la Liga Salteña, (Martina Silva de Gurruchaga 639) para informar los detalles de la definición.

 

La programación del Sub-13

 

Los seleccionados Sub-13 estarán divididos en dos zonas. En la zona 1 estará Salta, Gualeguaychú y Chaco, mientras que la Zona 2 la integrarán Córdoba, Jujuy y Rafaela.
De esta manera mañana se jugará la primera fecha, desde las 17.30. En el estadio de Central Norte se enfrentarán Salta y Gualeguaychú, mientras que a la misma hora, en cancha de Juventud Antoniana, lo harán Rafaela frente a Jujuy.
Por el Interzonal, Chaco enfrentará a Córdoba en cancha de Cachorros a partir de las 16 horas.
Por su parte, el viernes y todos a las 17.30 horas, Gualeguaychú enfrentará a Chaco en la Liga Salteña; Córdoba lo hará ante Rafaela en Gimnasia y Tiro y Jujuy se enfrentará a Salta en cancha de Central Norte.
Por su parte, el sábado, todos a las 17, Salta enfrentará a Chaco en Central Norte, Córdoba lo hará ante Jujuy en Juventud Antoniana y en la Liga Salteña, Gualeguaychú será local ante Rafaela.
La gran final se jugará el domingo en el estadio Martearena.

 

La programación del Sub-15

 

Por su parte, las Selecciones Sub-15 estarán divididas de la siguiente manera: en la zona 1 estarán Salta, Belén y Chañar Ladeado, mientras que en la zona 2 lo harán Jujuy, San Francisco y Chaco.
De esta manera mañana jueves a partir de las 19.30 y en cancha de Central Norte, Salta enfrentará a Belén y a la misma hora San Francisco lo hará ante Jujuy en cancha de Juventud Antoniana.
Dos horas antes, a las 17.30, por el Interzonal, Chaco enfrentará a Chañar Ladeado en cancha de Cachorros.
El viernes todos los partidos serán a las 19.30. En la Liga Salteña Belén enfrentará a Chañar Ladeado; en Gimnasia y Tiro jugarán Chaco y San Francisco, mientras que en cancha de Central Norte lo harán Jujuy y Salta.
Asimismo, el sábado, todos a partir de las 19, Salta enfrentará a Chañar Ladeado (en Central Norte); Jujuy lo hará con Chacho ( (en Juventud Antoniana) y Belén se enfrentará a San Francisco (en la Liga Salteña)
La gran final será el domingo en el estadio Padre Martearena.

 

Temas de la nota

