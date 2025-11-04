Salta tendrá una gran cita de hockey con mil jugadoras

Una gran fiesta de hockey se vivirá desde mañana en nuestra ciudad, cuando 48 equipos de las categorías Sub-19 y Sub-14 comiencen a jugar en las sedes de Popeye BC (agua y arena), Tigres RC (canchas 1 y 2) y Jockey Club (canchas 1 y 2). Se espera la participación de mil jugadoras en seis torneos que se desarrollarán en paralelo: Campeonato Argentino de Clubes A Sub-19, Regional de Clubes A, B, C y D de la misma categoría, y el Regional de Clubes C de menores de 14 años, todos de damas.

Recibir a tamaña cantidad de participantes fue un importante desafío para la Asociación Salteña de Hockey (ASH), pero a diferencia de otras épocas, hoy Salta tiene la cantidad de canchas suficientes para que el programa deportivo se desarrolle con normalidad. Las seis competencias iniciarán mañana y concluirán el próximo domingo.

En cada competencia habrá ocho equipos, que estarán divididos en dos grupos de cuatro cada uno. En todos los torneos habrá dos ascensos en juego: dos del Regional D ascenderán al Regional C, dos del C jugarán en 2026 en el B, mientras que dos del B subirán al A, los del Regional A pasarán a jugar el Argentino de Clubes A y los de esta última categoría competirán el año que viene en el Argentino de Clubes. Esos ascensos serán para los dos equipos que disputen las finales de su respectiva categoría.

Los ocho equipos que jugará en el Argentino A Sub-19 serán: Estudiantes de Olavarría, Universitario de Córdoba, Los Tordos de Mendoza, Popeye de Salta (grupo A), San Fernando de Buenos Aires, Universitario A de Rosario, Los 50 de Tandil y San Juan RC A (grupo B).

Los ocho del Regional A de Sub-19 serán: Tigres de Salta, Santiago LT, Universitario A de Salta, Universitario A de Tucumán (grupo A), Jockey A de Tucumán, Jockey A de Salta, Natación de Tucumán y Old Lions de Santiago del Estero. En el Regional B Sub-19 jugarán: Tucumán Rugby D, Universitario B de Salta, Popeye B de Salta, Grand Bourg de Salta (grupo A), Lawn Tennis A de Tucumán, Gimnasia de Salta, Jockey B de Salta y San Martín A de Tucumán.

En el Regional C Sub-19 competirán: Villa Cubas de Catamarca, Tucumán Rugby C, Tigres B de Salta, San Martín B de Tucumán (grupo A), San Antonio de Salta, Cardenales de Tucumán, Universitario C de Salta y Cachorros de Salta. En tanto, en el Regional D Sub-19 se presentarán: Villa Mitre de Tucumán, Tigres C de Salta, Tucumán Rugby B, Lawn Tennis B de Tucumán (grupo A), Central Norte de Salta, Jockey B de Tucumán, Gimnasia B de Salta y Jockey de Chilecito.

Por su parte, en el Regional de Clubes C de Sub-14 jugarán: Lawn Tennis A de Tucumán, Gimnasia de Salta, Popeye B de Salta, Cardenales de Tucumán (grupo A), Old Lions A de Santiago del Estero, Villa Mitre de Tucumán, Santiago Lawn Tennis B y Grand Bourg de Salta.