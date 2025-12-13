PUBLICIDAD

13 de Diciembre,  Salta, Centro, Argentina
Atlético de Madrid venció a Valencia y se mantiene en el cuarto puesto de La Liga

El equipo dirigido por Diego Simeone superó 2-1 al conjunto valenciano en el estadio Metropolitano, con goles de Koke y Antoine Griezmann, y se afirmó en la zona de clasificación a las copas europeas.
Sabado, 13 de diciembre de 2025 15:58
Atlético de Madrid superó 2-1 a Valencia C.F en el estadio Metropolitano, por el encuentro correspondiente a la decimosexta fecha de La Liga.

Con este triunfo, el elenco liderado por el director técnico Diego Simeone se quedó con el cuarto lugar de la tabla de posiciones.

Los dos goles del “Colchonero” fueron realizados por el español Koke Resurrección (17 minutos del primer tiempo) y el francés Antoine Griezmann (29 minutos del segundo tiempo). Mientras que el único tanto del “Murciégalo” llegó de la mano del argentino Lucas Beltrán (18 minutos del segundo tiempo).

Durante el transcurso del primer tiempo, Atlético de Madrid tomó la iniciativa del juego, con mayor control de la pelota y presión alta sobre la salida del Valencia, que apostó a replegarse y buscar transiciones rápidas.

A los 17 minutos Koke Resurrección abrió el marcador, tras una buena combinación colectiva: el mediocampista español apareció desde atrás en el área y definió con precisión para poner el 1-0 parcial en el estadio Metropolitano.

Durante el transcurso del segundo tiempo, el Atlético de Madrid mantuvo el control del juego, aunque el Valencia adelantó sus líneas en busca del empate. El conjunto visitante logró equilibrar el desarrollo y comenzó a generar aproximaciones sobre el arco defendido por Jan Oblak.

A los 18 minutos, el Valencia consiguió la igualdad en el marcador: tras una buena jugada colectiva, el argentino Lucas Beltrán apareció dentro del área y definió con precisión para establecer el 1-1, silenciando momentáneamente al estadio Metropolitano.

Lejos de sentir el golpe, el equipo dirigido por Diego Simeone reaccionó rápidamente y volvió a imponer su ritmo. Con mayor posesión y presión alta, el “Colchonero” arrinconó a su rival y volvió a inclinar la cancha a su favor.

A los 29 minutos del segundo tiempo, el Atlético encontró el gol del triunfo: Antoine Griezmann capitalizó una jugada ofensiva dentro del área y definió con jerarquía para marcar el 2-1 definitivo, desatando el festejo del público local.

En los minutos finales, el elenco madrileño administró la ventaja con orden defensivo y solidez colectiva, neutralizando los intentos del Valencia y asegurando una victoria clave que le permitió consolidarse en el cuarto puesto de la tabla de posiciones de La Liga.

Por otra parte, RCD Mallorca venció 3-1 a Elche C.F.

Partidos restantes:

F.C Barcelona - Osasuna
Getafe C.F - RCD Espanyol

