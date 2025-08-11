¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

12 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
Reservas del Banco Central
Ministerio de Salud de Salta
Copa Argentina 2025
Ataques a la Franja de Gaza
Corrupción en el penal de Villa Las Rosas
homicidios en Tartagal
Cámara de Diputados de Salta
puente del río vaqueros
Deportes

Salta tiene todo listo para recibir mañana a decanos y leprosos

Atlético Tucumán y Newell´s jugarán este miércoles desde las 19.30 horas por los octavos de final de la Copa Argentina.
Martes, 12 de agosto de 2025 02:07
Todo listo para un partidazo. Los detalles del encuentro que por los octavos de final de la Copa Argentina se jugará mañana en el estadio Martearena fueron presentados en una conferencia de prensa convocada por la Agencia Provincial Salta Deportes (APSD). El duelo copero entre Atlético Tucumán y Newell´s de Rosario comenzará a las 19.30 horas, con el arbitraje de Ariel Penel.


El presidente de la Agencia, Sergio Chibán, agradeció al gobernador Gustavo Sáenz por la decisión de traer nuevamente la Copa Argentina a la provincia y a Torneos por confiar en Salta para ser escenario del certamen federal y adelantó que "seguiremos gestionando para ser sede en próximas etapas".


El gerente de Competencias de Torneos, Leo Gallego, destacó que las gestiones para que Salta vuelva a ser escenario de un partido de Copa Argentina iniciaron meses atrás. "Ojalá podamos tener más partidos en la provincia, que fue pionera de este certamen".

 

Control estricto

 

Fue el subdirector de Seguridad, el comisario Enrique Carrasco quien brindó detalles de los ingresos de las hinchadas de los decanos y leprosos a la provincia. Por ello se dispuso un control estricto desde la primera etapa que se estableció en Rosario de la Frontera, luego Metán y por último en el exAunor, por donde ingresarán a la ciudad capitalina. 


"Aplicaremos el operativo de seguridad desde el ingreso de los hinchas tucumanos y rosarinos; además, acompañaremos y coordinaremos su llegada al estadio Martearena y su regreso también serán escoltados por nuestro equipo", dijo Carrasco.


Estuvieron presentes la vicepresidente de la APSD, Claudia Vásquez; el administrador del Martearena, Ramiro Schiavonni; el coordinador de los árbitros, Jorge Royano; el vicepresidente y la secretaria de la Liga Salteña, Héctor De Francesco y Blanca Chacón Dorr; y Cristian Burich, por ATFA, entre otros.

