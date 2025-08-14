¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Deportes

Federico Redondo se va del Inter Miami y es nuevo jugador del Elche

El argentino tendrá su primera experiencia en Europa y firmó contrato hasta junio de 2030.
Jueves, 14 de agosto de 2025 14:26
El joven mediocampista Federico Redondo, hijo del histórico Fernando Redondo, dejó oficialmente Inter Miami para continuar su carrera en el Elche de LaLiga española.

La operación, confirmada este jueves por el club estadounidense, es una venta definitiva aunque las “Garzas” conservarán un porcentaje de una futura reventa.

Redondo, de 22 años, llegó a Inter Miami en febrero de 2024 procedente de Argentinos Juniors y disputó 60 partidos en todas las competiciones, con dos goles y cuatro asistencias.

 

 

Formó parte del equipo que conquistó el Supporters’ Shield de 2024 y compartió vestuario con el campeón del mundo Lionel Messi y figuras como Sergio BusquetsLuis Suárez y Jordi Alba.

El Elche anunció la contratación del mediocampista con un video promocional titulado “la elegancia se hereda”, en referencia a la carrera de su padre en España.

