Néstor Grindetti defendió a Independiente: “Fuimos víctimas, no responsables”

El presidente de Independiente, Néstor Grindetti, brindó una conferencia de prensa para detallar el descargo que el club presentó ante la Conmebol, tras los incidentes ocurridos en el estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini durante el duelo entre el “Rojo” y Universidad de Chile por la Copa Sudamericana.

El descargo de independiente ante Conmebol

El comunicado fue un intento de defender a la institución y deslindarla de toda responsabilidad en la suspensión y posterior cancelación del partido de ida por los octavos de final.

Grindetti condenó la violencia y culpó a la parcialidad visitante

Grindetti fue categórico en su exposición. En primer lugar, condenó enérgicamente los hechos de violencia registrados en el estadio, pero aclaró que Independiente no fue el generador ni el culpable de los disturbios.

“Independiente de ninguna manera fue responsable de la suspensión ni de la cancelación del encuentro. La cancelación del partido es exclusivamente por las agresiones de la hinchada visitante”, enfatizó.

Además, agregó: “Remitimos un informe a la Conmebol demostrando que el club no fue responsable sino víctima de un grupo de delincuentes”.

Protocolos de seguridad y operativo reforzado

El dirigente explicó que el choque había sido catalogado por las autoridades de seguridad como un partido de alto riesgo debido a antecedentes previos, motivo por el cual Independiente implementó todos los protocolos exigidos por Conmebol y reforzó el operativo policial y privado.

Según detalló, participaron decenas de efectivos y personal de control, en coordinación con el Ministerio de Seguridad, pero los incidentes se desencadenaron de manera inesperada y violenta por parte de la parcialidad visitante.

“La violencia comenzó antes del partido”

Grindetti fue preciso al remarcar que los hechos no se iniciaron dentro del campo de juego ni durante el partido, sino antes del inicio: “La violencia comenzó antes del inicio del partido y se terminó suspendiendo por el equipo visitante”.

Acusaciones contra los hinchas de Universidad de Chile

Según la versión oficial de Independiente, los hinchas de Universidad de Chile fueron quienes provocaron los disturbios al destruir las cámaras de seguridad del estadio y generar enfrentamientos desde el primer minuto de su llegada a Avellaneda.

Para reforzar esta acusación, la dirigencia difundió un video institucional con imágenes que muestran cómo los simpatizantes chilenos agredieron a efectivos policiales y causaron destrozos en las instalaciones.

Medidas contra los hinchas locales violentos

El presidente no eludió referirse a los hechos protagonizados por un grupo de hinchas del “Rojo” que intentó ingresar al sector visitante. Los calificó de “delincuentes” y adelantó que serán expulsados como socios, además de colaborar con la justicia para que se les prohíba el ingreso a estadios.

“Estas acciones violentas exceden a Independiente como institución. Vamos a trabajar para que los responsables no vuelvan a manchar el nombre del club”, dijo.

apoyo a la mayoría de los socios

Grindetti destacó la actitud de la mayoría de los hinchas, que en medio del caos se comportaron con respeto y solidaridad, ayudando a otros a salir de las tribunas de manera ordenada.

lo que viene: la decisión de conmebol

Independiente quedó a la espera de la resolución de la Conmebol, que deberá definir cómo continúa la serie de octavos de final. El organismo ya recibió los descargos de ambas instituciones y podría determinar la eliminación de uno o de ambos equipos, además de aplicar sanciones económicas o deportivas.

El ganador de la llave enfrentará a Alianza Lima en cuartos de final el 16 de septiembre, por lo que el tiempo apremia. Mientras tanto, la dirigencia del “Rojo” busca blindar a la institución frente a cualquier sanción.

mensaje político y social de grindetti

En un momento clave de su gestión, Grindetti envió un mensaje final: “Condenamos la violencia en todas sus formas. Queremos que quede en claro que Independiente no es responsable de lo ocurrido. La violencia se originó exclusivamente en la parcialidad visitante, incluso antes de que inicie el partido. Nosotros confiamos en que la justicia actúe con equilibrio”.