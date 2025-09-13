VIDEO. Independiente perdió con Banfield 1 a 0 y la gente estalló de bronca

Banfield le gana a Independiente por la mínima al final del primer tiempo en el marco de la octava fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

A los 37 minutos del primer tiempo, tras un corner, Martín Río ganó de cabeza y metió el balón al palo más alejado de Rodrigo Rey para poner el 1 a 0 del "Taladro" sobre el "Rojo".

De esta forma, en el estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini, Banfield le gana por 1 a 0 a Independiente en la vuelta de los hinchas del "Rojo" a su cancha tras los incidentes en el duelo ante U de Chile por la Copa Sudamericana.

En desarrollo...