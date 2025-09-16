Vélez vs. Racing EN VIVO, minuto a minuto: el fortín juega con uno menos en el final del PT

Vélez y Racing ya se enfrentan en Liniers en el marco del partido de ida de la serie de cuartos de final de la Copa Libertadores de América. Por ahora empatan 0 a 0 y el local jugaba mejor pero a los 43 minutos del primer tiempo fue expulsado Lisandro Magallán.

El encuentro se disputa en el estadio José Amalfitani desde las 19, con el arbitraje del brasileño Wilton Sampaio y su compatriota Rodolpho Toski en el VAR, mientras que la transmisión está a cargo de FOX Sports.

El equipo del entrenador Guillermo Barros Schelotto empató 0-0 con Huracán, el pasado viernes en condición de visitante, en el marco del interzonal de la octava fecha del Torneo Clausura. Con algunos suplentes desde el arranque, Vélez se llevó un punto de Parque de los Patricios y quedó tercero en el Grupo B, a tres unidades del líder River.