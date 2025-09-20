Atlético Tucumán vs. River EN VIVO, minuto a minuto: el millonario va por la punta de la zona B

River visita este sábado a Atlético Tucumán, por la novena fecha del Torneo Clausura, con el objetivo de reponerse luego de la dura derrota que sufrió ante Palmeiras en la Copa Libertadores. Clever Ferreira, a los 12 minutos, marcó el gol con el que el decano vence al millonario.

El encuentro se juega desde las 21:15, se lleva a cabo en el estadio Monumental Presidente José Fierro y se puede ver a través de TNT Sports Premium, mientras que el árbitro designado fue Facundo Tello, quien es secundado desde el VAR por José Carreras.

El millonario llega golpeado

River, que es dirigido por Marcelo Gallardo, llega golpeado a este encuentro ya que viene de sufrir una dolorosa derrota por 2-1 en condición de local ante Palmeiras de Brasil, por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Con la mente puesta en el partido de vuelta, Gallardo tendría planeado jugar en Tucumán con mayoría de suplentes, con el objetivo de que los jugadores que suelen ser titulares no sufran el desgaste.

En lo que respecta al Torneo Clausura, River tuvo un inmejorable arranque y lidera con 18 puntos, dos más que su escolta, que es Deportivo Riestra.

Cómo viene Atlético

Atlético Tucumán, por su parte, está octavo en la Zona B con nueve puntos, lo que le daría la clasificación a los playoffs, aunque está todo tan ajustado que una derrota lo podría dejar penúltimo, solo por delante de Independiente.

En la última fecha el “Decano”, que tiene como director técnico a Lucas Pusineri, cayó 2-0 en Rosario frente a Newell´s.