22 de Diciembre,  Salta, Centro, Argentina
Stranger Things
Caso María Cash
Colectivero
María Cash
Especial
Federal A
Fiestas de Fin de Año
Seba Correa
Cámara de Senadores de la Nación
Stranger Things
Expectativa mundial

Stranger Things 5 se despide a lo grande: el último capítulo durará más de dos horas

Netflix confirmó la duración de los episodios finales de la quinta y última temporada de Stranger Things. El cierre, previsto para el 31 de diciembre, tendrá capítulos de más de una hora y un episodio final de 2 horas y 8 minutos, consolidando un desenlace en escala casi cinematográfica.
Lunes, 22 de diciembre de 2025 19:02
La despedida de Stranger Things empieza a tomar forma definitiva y, esta vez, con un dato clave que encendió las redes sociales, debido a que ya se conoce la duración de los últimos capítulos de la serie.

Mientras Netflix avanza con el estreno escalonado de la quinta y última temporada, la confirmación de los tiempos de cada episodio refuerza la idea de un cierre ambicioso, pensado como un verdadero evento global.

Según el cronograma oficial, el capítulo final se estrenará el miércoles 31 de diciembre, una fecha simbólica elegida para cerrar el año —y la historia— a lo grande. El episodio estará disponible desde las 17 (hora del Pacífico), lo que en Argentina equivale a las 22 horas.

Antes de ese desenlace, el Volumen 2 llegará el jueves 25 de diciembre, con tres episodios que retomarán el conflicto central entre Once, sus amigos y Vecna. La estrategia de Netflix no es casual, ya que por primera vez, la temporada se dividió en tres “eventos”.

El Volumen 1, con cuatro capítulos, ya está disponible; el Volumen 2 se lanza en Navidad; y el episodio final queda reservado para la víspera de Año Nuevo. La plataforma apuesta así a fechas de alto consumo y a sostener la conversación sobre la famosa serie hasta el último minuto.

En paralelo al calendario, se reveló el dato que más expectativa genera: las duraciones de los episodios finales. Los capítulos cinco, seis y siete superan la hora cada uno —1 h 8 min, 1 h 15 min y 1 h 6 min, respectivamente—, mientras que el episodio 8, el cierre definitivo, tendrá una duración de 2 horas y 8 minutos, consolidándose como el más largo de toda la serie.

Con este formato extendido, Stranger Things se despide definitivamente del formato televisivo clásico para abrazar una escala casi cinematográfica. Ambientado en el otoño de 1987, el final promete resolver el destino de Hawkins y del Upside Down con un enfrentamiento épico.

 


 

