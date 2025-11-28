Stranger Things 5: los capítulos que recomiendan ver antes de de la última temporada

El principio del fin ha llegado. El 26 de noviembre se estrenó el esperado volumen 1 de la quinta y última temporada de Stranger Things. Sin embargo, con cuatro temporadas previas a cuestas, muchos fanáticos se enfrentan a un dilema: ¿cómo recordar todos los detalles importantes sin tener que invertir 35 horas en un maratón completo?

Los hermanos Matt y Ross Duffer, creadores de la exitosa serie de Netflix, tienen la solución. En una reciente entrevista, los showrunners destacaron una lista curada de cuatro episodios esenciales que sirven como la hoja de ruta perfecta para refrescar la memoria antes de adentrarse en los nuevos capítulos.

El origen de la mitología (Temporada 2)

Sorprendentemente, los Duffer sugieren saltarse la primera temporada y enfocarse en la segunda. "La segunda temporada es cuando empezamos a construir la mitología y a profundizar en todo, y a plantearnos que iba a ser una serie continua", explicó Matt Duffer a The Hollywood Reporter.

Los episodios seleccionados de esta etapa son:

Capítulo 4: “Will, el Sabio”: Este episodio es crucial porque muestra cómo el Azotamentes comienza a ejercer su influencia sobre Will, quien se sincera con Joyce sobre su conexión oscura. Paralelamente, se plantan semillas importantes sobre el pasado de Once, revelando que su madre, Terry Ives, está viva y profundizando en su relación con el Dr. Brenner ("Papá").

Capítulo 6: “El espía”: Fundamental para entender al enemigo. Aquí se introduce el concepto de "inteligencia colectiva" del Azotamentes, revelando cómo todos los organismos del Otro Lado están conectados. Además, este capítulo cimenta la favorita dinámica entre Dustin y Steve, y desarrolla la relación entre Nancy y Jonathan.

Para conectar con los eventos actuales, los creadores señalan dos episodios de la penúltima temporada que son vitales por su carga narrativa sobre el villano principal, Vecna.

Capítulo 7: “Masacre en el laboratorio Hawkins”: "Empieza a dar algunas respuestas y, por supuesto, todo lo relacionado con Henry y Once sigue resonando a lo largo de la quinta temporada" , aseguró Ross Duffer. Este capítulo explica el origen de Vecna (Henry Creel) y la creación del Otro Lado tal como lo conocemos.

Capítulo 9: “El huésped”: El final de la cuarta temporada deja el tablero listo para el apocalipsis actual. Desde la heroica (y trágica) muerte de Eddie Munson hasta el coma de Max y la apertura de la gigantesca grieta que une a Hawkins con la dimensión oscura. Es el prólogo directo de lo que estamos viendo ahora.

El calendario del adiós

Para aquellos que ya están al día, la despedida de Stranger Things se dosificará durante las fiestas. Tras el estreno de los primeros cuatro episodios, el calendario queda así: