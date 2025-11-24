Stranger Things 5: todo lo que tenés que saber antes del estreno de la última temporada en Netflix

inicia sesión o regístrate.
Después de casi una década, Stranger Things entra en su recta final. Netflix estrenará la quinta y última temporada dividida en tres volúmenes, con un cierre que promete resolver los misterios del Mundo del Revés, definir el destino de Eleven y traer la batalla definitiva contra Vecna. En esta nota, tenés todo lo que necesitás saber antes del inicio: fechas, formato, qué pasó hasta ahora y qué se viene en Hawkins.
Cúando se estrena Stranger Things en Netflix
Netflix confirmó que la temporada 5 de Stranger Things se estrenará en tres partes:
- Volumen 1: 26 de noviembre de 2025
- Volumen 2: 25 de diciembre de 2025
- Volumen 3 (episodio final): 31 de diciembre de 2025
La última temporada tendrá 8 episodios en total
- Volumen 1: Episodios 1 al 4
- Volumen 2: Episodios 5 al 7
- Volumen 3: Episodio 8 (final definitivo)
El último capítulo tendrá estreno especial en salas de cine seleccionadas además de Netflix.
Dónde quedó la historia
La temporada 4 terminó con Hawkins parcialmente destruida por las grietas abiertas al Mundo del Revés.
-
Vecna sigue vivo.
-
El Upside Down comenzó a mezclarse con la realidad.
-
Once (Eleven) recuperó gran parte de sus poderes.
-
Will Byers sigue conectado con Vecna.
-
La ciudad quedó en estado de emergencia.
De qué trata la última temporada de Stranger Things
-
La historia estará ambientada en el otoño de 1987.
-
Hawkins se encuentra bajo cuarentena militar.
-
El grupo tendrá un solo objetivo: encontrar y eliminar a Vecna.
-
Will Byers vuelve a ser un personaje central.
-
Once deberá enfrentarse a su batalla más importante.
Los creadores confirmaron que esta temporada vuelve al espíritu de la primera, pero con una escala mucho más grande y cinematográfica.
Títulos confirmados de los episidios
Estos son los nombres oficiales de los episodios:
-
The Crawl
-
The Vanishing of …
-
The Turnbow Trap
-
Sorcerer
-
Shock Jock
-
Escape from Camazotz
-
The Bridge
-
The Rightside Up
El último episodio será el cierre definitivo del universo Stranger Things.
Personajes que regresan
Vuelven todos los protagonistas principales:
- Eleven
- Will Byers
- Mike Wheeler
- Dustin
- Lucas
- Max
- Hopper
- Joyce
- Steve
- Robin
- Nancy
Además se suma Linda Hamilton al elenco en un rol aún no revelado.
Tráiler oficial Stranger Things 5
Resumen temporada 4 Stranger Things
Los primero cinco minutos de Stranger Things 5