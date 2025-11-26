La ampliación del aeropuerto de Salta tiene un 50% de avance

La segunda etapa del plan de ampliación y modernización del aeropuerto internacional Martín Miguel de Güemes, registra un 50% de avance. El gobernador Gustavo Sáenz y el CEO de Aeropuertos Argentina 2000, Daniel Ketchibachian, supervisaron las obras de la segunda fase de los trabajos que acompañan el crecimiento de la estación aeroportuaria salteña, una de las de mayor crecimiento de la región tanto en pasajeros como en incorporación de nuevas aerolíneas y frecuencias. También participó la ministra de Turismo y Deportes, Manuela Arancibia.

Las intervenciones en el aeropuerto permitirán operar simultáneamente cuatro vuelos de cabotaje y dos internacionales, optimizando los tiempos de conexión, las áreas de control y los procesos de embarque y arribo.

Las autoridades recorrieron las obras que incluyen una intervención integral para elevar la capacidad operativa de la terminal en un 65%, consolidando su rol como uno de los cinco aeropuertos más importantes del interior del país y principal nodo aéreo del norte argentino.

Se realiza la transformación completa del edificio central, incorporando 6.960 m² nuevos que llevarán la terminal a 16.000 m², sumados a la refuncionalización de sectores existentes.

El recorrido incluyó el avance de sectores clave como el nuevo hall principal de check-in, la sala de embarque doméstico ubicada en el primer piso y las áreas técnicas vinculadas a la operación aeroportuaria. Se completó la demolición de los sectores entre los ejes 7 y 13, abarcando 3.900 m², y ya se encuentran finalizadas las fundaciones del núcleo central, con un avance del 70% de la estructura metálica, mientras continúa la demolición del área comprendida entre los ejes 1 y 7.

En paralelo, avanzan las obras complementarias: nuevo portal de acceso, subestación eléctrica, caseta de medición, sala de cisternas de red de incendio y agua potable, elementos fundamentales para garantizar una operación moderna, segura y acorde a estándares internacionales. Se prevé que estos componentes estén concluidos durante el segundo semestre de 2025.

El proyecto incluye también modernización de la infraestructura para el pasajero, con nuevas puertas de embarque nacional e internacional, una sala VIP doméstica, ampliación del área de Migraciones en arribos y la incorporación de nuevos espacios comerciales que elevarán la calidad del servicio. Además, ya se encuentran operativos el edificio de correo, el puesto fijo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), el check-in provisorio y las oficinas provisorias construidas durante la primera etapa.

Una parte sustancial del equipamiento técnico ya fue adquirida: grupos electrógenos, sistemas de climatización, pisos de granito, centrales de incendio, cañerías y la totalidad de los cañeros primarios de energía.

Salta tiene un aeropuerto estratégico con un creciente movimiento de pasajeros que se encuentra entre los primeros 10 del país por cantidad de pasajeros: entre enero y octubre de este año ya pasaron 1.187439 pasajeros (1.117.541 domésticos y 69.898 internacionales), lo cual representa un crecimiento del 10.92% respecto del mismo período de 2024 que mostró 1.070.538. El año pasado se registraron 1.320.964 pasajeros totales.

Con una oferta creciente de vuelos nacionales e internacionales, incluida la incorporación de las rutas a Panamá y Florianápolis recientemente anunciadas, Salta consolida su posición estratégica en la región. Esta obra permitirá acompañar ese crecimiento, mejorar la competitividad del destino y potenciar la economía vinculada al turismo, los servicios y la inversión privada.

La inversión es por U$S 100 millones

Posteriormente, Daniel Ketchibachian realizó una presentación de los avances y destacó que las inversiones encaradas por Aeropuertos Argentina tienen como objetivo fundamental dotar a la terminal de Salta con la infraestructura necesaria para poder hacer frente a un crecimiento sostenido de pasajeros y operaciones de más frecuencias y líneas aéreas.

“Las obras en el aeropuerto de Salta permitirán hacer frente al fuerte crecimiento en el número de pasajeros y a la demanda de mejores servicios tanto de parte de los propios pasajeros como de las líneas aéreas que operan. Estamos orgullosos de poder llevar adelante este plan de modernización, que implica una inversión de más de 100 millones de dólares, en coordinación con el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna) y la Secretaría de Transporte”.

“Creemos en el trabajo conjunto entre el sector público y privado, cuyo resultado está a la vista en obras como la que estamos visitando hoy”, aseguró.