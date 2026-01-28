Incendio intencional del material de descacharrado

Un incendio de grandes proporciones se desató el pasado fin de semana en un sector del basural departamental en el municipio de General Güemes, generando riesgos a familias asentadas en las cercanías que se dedican a la cría de animales.

El municipio local, destinó un área del basural para depositar, todo el material de descacharrado de los domicilios particulares, durante las campañas contra el dengue. En ese mismo lugar, se encuentran también depositados varios vehículos abandonados en la vía pública. El sector elegido se encuentra sobre el ingreso al basural, donde no está permitido arrojar basura, pero pueden depositarse en forma voluntaria, botellas de vidrio, gomas de autos o materiales reciclables, todo bajo la supervisión de un personal apostado en una casilla en la entrada al predio.

A pesar de tratarse de elementos inservibles, tienen un valor en el mercado de material reciclable que es requerido por gente que busca plásticos, cartón, metales o cualquier otra cosa que se pudiera vender. "En varias oportunidades personas que imaginamos trabajan con reciclados, fueron a pedir materiales que el municipio tiene acopiado, pedido que siempre fue denegado. En una de esas oportunidades, como represalia a esta negativa, prendieron fuego a los autos que estaban a resguardo en el lugar. Esta vez la situación se repitió: el personal que controla la zona, no les permitió sacar algunos elementos y reaccionaron prendiendo fuego nuevamente" dijo el intendente Carlos Rosso, quién estuvo presente durante la tarea de combatir el fuego.

Allí trabajaron dos dotaciones de bomberos con maquinaria pesada de Gral. Güemes y Campo Santo. A pesar de haberse apagado las llamas, el calor acumulado en el interior de las chatarras, las volvían a encender.

Por la presencia de material muy combustible y difícil de apagar, las llamas se extendieron rápidamente amenazando con afectar al sector de monte y para evitar una situación que ponía en riesgo a familias cercanas, trabajaron contra reloj las dotaciones de bomberos de los cuarteles Manuel Belgrano y Martín Miguel de Güemes. "Fue un trabajo difícil, pero lo principal era evitar la propagación de las llamas. Por suerte se pudo lograr. Ahora, junto a la Policía vamos a tratar de identificar a los causantes", declaró Rosso.

Investigación policial

Con respecto a esta investigación, el jefe de la Comisaría Tercera, Crio. Hernán Araya, informó que se está trabajando en la identificación de los causantes, porque se trata de un delito de mucho riesgo, que podría repetirse si no se identifica a quienes manifiestan su malestar de una manera extrema, como la de quemar aquello que no pudieron conseguir por medio de un pedido.