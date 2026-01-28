Hubo tres muertes en distintos siniestros viales en rutas 9/34

Tres personas perdieron la vida en distintos siniestros viales ocurridos en varios puntos de la ruta nacional 34, dos en el sur provincial y uno en el norte, cerca de la frontera con Bolivia.

Las malas condiciones climáticas, el mal estado de la arteria nacional y el tránsito intenso convirtieron a esta vía en la denominada "ruta de la muerte".

El primer hecho de extrema gravedad se produjo en Salvador Mazza, donde un joven motociclista perdió la vida al ser embestido por un ómnibus del transporte interurbano de la zona, perteneciente a la empresa San Antonio.

La tragedia vial ocurrió cerca de las 2.30, en el extremo norte provincial. En Salvador Mazza, a la altura del Cementerio Municipal, un motociclista fue embestido por un colectivo de la empresa San Antonio mientras circulaba por la ruta 34.

El impacto fue de tal magnitud que el conductor del rodado menor murió en el lugar. Una ambulancia que transitaba por la zona rumbo a Tartagal se detuvo de inmediato y una enfermera constató que el hombre ya no presentaba signos vitales.

Hasta ayer las muertes por siniestros viales en Salta alcanzaron una cifra alarmante 14 vidas perdidas en lo que va del mes de enero.

Efectivos de la Policía de la Provincia aseguraron la escena y dieron inicio a las actuaciones correspondientes. El hecho generó conmoción entre vecinos y automovilistas que circulaban por la ruta, una traza que vuelve a mostrar su cara más cruda.

En tanto, en el sur provincial se registró, pasadas las nueve de la mañana de ayer, a la altura del kilómetro 1502, en la zona de Lumbreras, entre esa localidad y el río Juramento, un choque frontal entre una camioneta Toyota Hilux y un Renault Sandero que circulaba con un tráiler.

Como consecuencia del impacto, una mujer murió en el acto, mientras que el conductor del automóvil resultó gravemente herido y fue derivado al hospital Del Carmen de Metán. En tanto, el conductor y el acompañante de la camioneta resultaron ilesos.

De acuerdo con las primeras hipótesis, el siniestro se habría desencadenado cuando la camioneta perdió el control e impactó de frente contra el vehículo de menor porte. Durante varias horas, la ruta permaneció cortada y luego fue habilitada en un solo carril, mientras trabajaron en el lugar bomberos, personal policial y peritos. Todavía no se difundieron datos oficiales sobre la identidad de las personas involucradas.

Con estos números en las rutas de la provincia de Salta se produciría una muerte en siniestro vial casi cada 48 horas.

Casi en simultáneo, otro episodio fatal se produjo más al sur, en Rosario de la Frontera, a la altura del kilómetro 921 de la Ruta Nacional 34. Allí, un motociclista perdió la vida tras colisionar violentamente contra una camioneta.

El impacto fue letal y, pese al rápido arribo de los servicios de emergencia, la víctima falleció en el lugar.

Según los primeros datos recabados, al momento del choque la zona se encontraba bajo una intensa lluvia, lo que habría reducido la visibilidad y complicado el estado de la calzada. Este factor climático es considerado clave dentro de las líneas de investigación que buscan reconstruir la mecánica del hecho.

Las tres muertes enlutaron a toda la provincia. Las causas de cada uno de los siniestros continúan bajo investigación, a la espera de los resultados de las pericias oficiales que permitan establecer responsabilidades y reconstruir con precisión lo sucedido.

En lo que va de enero, ya fallecieron 14 personas en Salta como consecuencia de siniestros viales registrados en rutas y caminos de la provincia. La cifra refleja un promedio cercano a una muerte cada 48 horas.

Consternación en Salvador Mazza

Tras el siniestro vial ocurrido en ruta 34, a la altura del Cementerio Municipal de Salvador Mazza Salta, las redes sociales mostraron el descontento generalizado de los habitantes de los barrios que colindan con la vía nacional.

La muerte del joven se produjo cuando el mismo fue embestido por un colectivo, que lo chocó cuando el motociclistas estaba sobre la cinta asfáltica.

Informó "Infopocitos" que una ambulancia que se dirigía a Tartagal con una derivación tuvo que parar en el lugar del accidente para asistir a la víctima. La enfermera confirmó que el hombre que se hallaba tendido en la cinta asfáltica estaba sin signos vitales.

Tras el siniestro vial, la policía de la provincia llegó al lugar y procedió a tapar el cuerpo con un cartón y a señalizar la ruta para evitar otra tragedia.

Las redes de la zona se quejaron ayer de esta manera: "pasa que cuando uno va en moto, los vehículos grandes piensan que uno tiene que ir por esa raya blanca y no es así; tanto la moto como todo vehículo tienen derecho a ir sobre la ruta, porque pasa un camión a toda velocidad que no le importa nada, si no son ellos son los animales sueltos".

Otro dijo; "las banquinas están con pozos , imposible transitar. Autos , motos no pueden subir o bajar del asfalto. Es un peligro latente. Los transportes pesados pasan como si estuvieran en una autopista. Es necesario implementar reductores de velocidad, semáforos". Otro: "los vehículos grandes no respetan a las motos, si vas por tu mano te tocan bocina, ni imaginar si vas en bici.