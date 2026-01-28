Monoambientes desde $350 mil y casas desde $580 mil

Febrero marcará un nuevo punto de inflexión para el mercado de alquileres en la provincia, en un contexto de mayor flexibilidad contractual tras los cambios introducidos por el DNU y la salida del esquema de la ley anterior. Así lo explicó Juan Martín Biella, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Salta, en diálogo con Radio Salta, al analizar la evolución de los precios, los sistemas de actualización y el escenario que enfrentan inquilinos y propietarios.

"Los contratos de los últimos dos años que se actualizaron con el ICL, que es la mezcla entre inflación y salario, tuvieron un incremento del 390%, mientras que los que se ajustaron sólo por inflación rondaron el 280%", detalló. En ese marco, sostuvo que el componente salarial terminó impactando más en el bolsillo del inquilino que el índice puramente inflacionario.

Al poner el foco en el último año, Biella precisó que las actualizaciones estuvieron más equilibradas: "En los últimos doce meses, lo que fue salario más inflación se actualizó un 36% y lo que fue sólo inflación, un 33%". Sin embargo, advirtió que la tendencia reciente volvió a mostrar una brecha: "El primer mes el salario subió 2% y la inflación 3%. Si esa diferencia se mantiene, otra vez se va a complicar el bolsillo del inquilino".

En el nuevo escenario, los contratos tienden a pactarse por 24 meses, con actualizaciones trimestrales o semestrales y con libertad para acordar el índice. "Lo óptimo es un contrato a dos años y actualizar cada seis meses, que es cuando se mueve el esquema salarial", señaló. También remarcó que la elección del índice debe estar vinculada al perfil del inquilino: "Si la persona depende de un sueldo, lo lógico es ajustar por salario. ¿Por qué le voy a ajustar por inflación si no sé si el salario la acompaña? En cambio, si tiene un comercio o ingresos que se mueven con los precios, ahí sí tiene sentido usar inflación".

En cuanto a valores de referencia en la ciudad, el titular de la Cámara Inmobiliaria trazó un panorama que refleja la heterogeneidad del mercado. "Ayer se alquiló una casa de tres dormitorios en Santa Ana en $580.000, en buenas condiciones. En zonas más barriales se puede conseguir algo más económico, pero en barrios como El Huaico o urbanizaciones cerradas ya se parte de $700.000 y se va para arriba, según servicios, pileta o quincho", explicó.

El presidente de la Cámara Inmobiliaria puso el foco en el trasfondo estructural del mercado: "Salta tiene un déficit de unas 90 mil viviendas. Eso no quiere decir que haya 90 mil inquilinos, pero sí que hay 90 mil familias que necesitan un hogar, y muchas no pueden acceder al alquiler formal".

En el segmento de departamentos, indicó que un monoambiente en el macrocentro parte de los $350.000 o $400.000, aunque en edificios con más amenities y expensas elevadas los valores pueden trepar a $600.000. "Influye mucho el edificio, porque las expensas terminan pesando tanto como el alquiler", remarcó.

Biella también se refirió al fuerte movimiento de los alquileres temporarios durante enero, tanto en la capital como en el área metropolitana y los Valles Calchaquíes. "Tuvimos departamentos desde 40 dólares la noche en el centro y casas en San Lorenzo, Cerrillos o San Luis entre 70 y 90 dólares, y en zonas como El Tipal o Estancia de San Lorenzo hasta 300 dólares por día. Hubo alta demanda, sobre todo de casas con pileta, que muchas familias eligen antes que un hotel", señaló. Incluso mencionó que en destinos turísticos como Cafayate se observó menor ocupación hotelera frente a una mayor demanda de viviendas particulares.

Otro punto que destacó fue el crecimiento de estafas a través de plataformas digitales. "El dueño que vende o alquila siempre existió, pero hoy en redes hay mucha delincuencia: te copian la foto, te cambian el precio, te piden una seña y desaparecen. Por eso recomendamos siempre operar con un corredor matriculado", advirtió. En ese sentido, recordó que desde el sector impulsan una ley para combatir este tipo de maniobras y brindar mayor protección a los usuarios.