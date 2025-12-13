Alquileres temporarios se mueven por el verano y las fiestas

De cara al verano ya se registra movimiento en la demanda de alquileres temporarios en Salta, especialmente por las fiestas de fin de año y el mes de enero. Así lo confirmó el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Salta, Juan Martín Biella, quien detalló las zonas más buscadas, valores, comportamientos del mercado y advertencias sobre estafas que se multiplican en las redes sociales.

"Hay un movimiento interesante. Hay solicitudes sobre todo para las fiestas en diciembre y para el mes de enero, quizás un poco más flojo en febrero pero hay una demanda sostenida", explicó.

Vaqueros, San Luis, Cerrillos y San Lorenzo son las zonas más demandadas para alquileres temporarios por día en la previa del verano.

Y añadió que "los valores varían. Van desde los 50 hasta los 200 dólares, depende la unidad que elijan. Obviamente las que tienen pileta y están en zonas como San Lorenzo Chico son un poco más caras pero se está planteando una opción al viaje al exterior que es importante".

El dirigente detalló que el alquiler temporario de departamentos amoblados en el macrocentro "oscila entre los 40 y 70 dólares depende de la cantidad de dormitorios y las amenities del edificio".

En cuanto a las casas, señaló que "van desde los 70 hasta los 200 dólares" y agregó que :"el rango más accesible corresponde a la zona de San Luis y Vaqueros y la parte de Cerrillos, siempre hablando de una casa con dos o tres dormitorios y pileta".

Para esa franja, ejemplificó: "sobre final de la Circunvalación, sobre Cerrillos, están en 70 dólares con pileta, una casa linda".

En contrapartida, "un poco más cara es la zona de San Lorenzo y San Lorenzo Chico, sobre todo el área de countries". Por ejemplo, una casa en Praderas, de 4 dormitorios, con pileta, quincho está en 200 dólares.

Explicó que la estacionalidad incide en los precios. "Obviamente hay diferenciales: febrero sale aproximadamente un 60% de lo que sale enero y las fiestas de diciembre; febrero es un mes de una renta un poco más baja, quizá 65%".

Además, aclaró que el alquiler por pocos días tiene un costo mayor: "la gente que alquila a veces solamente por tres o cuatro días, fines de semana, paga un poquitito más que si alquilaría durante 10 días. El alquiler selectivo de fin de semana es un poco más elevado".

Biella también desmintió que los alquileres estén aumentando por encima de la inflación. "Hubo una serie de informes nacionales que decían que los alquileres habían subido por encima de la inflación. La verdad que eso no es verdad, en la mayoría de los casos están por debajo de la inflación, muy accesibles", aseguró.

El presidente de la Cámara alertó sobre el crecimiento del ciberdelito inmobiliario ya que hay muchas estafas o intentos de estafas mediante publicaciones de alquileres en las redes sociales. "Por este motivo, el Colegio ha presentado un proyecto de ley para ayudar a combatir el ciberdelito, no solo de alquileres temporales, sino también de venta de loteos, casas y alquiler de departamentos. Creemos que es una iniciativa muy importante para la sociedad, así que esperemos que la Legislatura nos acompañe", finalizó.

Se recomienda verificar, consultar a profesionales matriculados, desconfiar de precios muy bajos, no entregar dinero sin seguridad y denunciar en la Justicia ante irregularidades.