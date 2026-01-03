El 90% de los alquileres se paga en pesos y crece la oferta

El mercado inmobiliario en Salta atraviesa un cambio de etapa. Atrás quedó, al menos en gran parte de las operaciones, la dolarización de los alquileres y el escenario de escasez de oferta que marcó años anteriores. Hoy, con contratos mayoritariamente en pesos, mayor previsibilidad y un stock más amplio de viviendas disponibles, el sector empieza a mirar 2026 con expectativas positivas, aunque con un reclamo central: la reactivación del crédito hipotecario. Así lo explicó a Radio Salta Juan Martín Biella, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Salta, al analizar el presente y el futuro del sector.

"Más del 90% de los alquileres de vivienda se están realizando en pesos. Pasó esa época del miedo al dólar o de la moneda mixta", afirmó Biella, al destacar un cambio de tendencia que aporta previsibilidad tanto para inquilinos como para propietarios. Según señaló, la dolarización quedó prácticamente limitada a algunos alquileres comerciales puntuales y a zonas muy específicas.

Recuperación de la oferta

Otro de los puntos centrales es la recuperación de la oferta, especialmente en alquileres. Luego de un período marcado por la escasez, hoy el escenario es distinto. "Hay oferta de todo tipo, desde departamentos chicos hasta casas en distintos barrios. El hecho de que haya oferta permite al inquilino elegir lo que más le conviene y lo que más se adecua a su bolsillo", explicó.

En ese contexto, Biella remarcó que los valores de los alquileres, medidos frente a la inflación, mostraron una baja real. "Con respecto a la inflación, los valores de alquiler han bajado, y eso es importante porque permite al inquilino hacer valer su alquiler", señaló.

Pese al escenario más ordenado, Biella fue claro al señalar que el gran motor que todavía no termina de arrancar es el crédito hipotecario. "Siempre estamos esperando que se reactive el crédito. Para eso se necesita un flujo continuo de fondos destinados específicamente a créditos hipotecarios", dijo.

En ese sentido, propuso un esquema concreto: la creación de fondos de inversión en UVA para cédulas hipotecarias. "Es un sistema que funciona en todo el mundo. Es una muy buena inversión para el pequeño ahorrista y una excelente solución para quien necesita un crédito hipotecario", detalló.

Según explicó, este mecanismo permitiría otorgar préstamos con tasas razonables, de UVA más un plus que no supere los tres o cuatro puntos. "El riesgo es mínimo porque es una cédula garantizada con una hipoteca y con una tasa de buen rendimiento. En Argentina siempre chocó por la inflación, pero es un sistema probado", afirmó.

De cara a 2026, Biella consideró que hay un conjunto de herramientas que pueden ayudar a poner en movimiento el mercado inmobiliario, incluso en un contexto de menor obra pública. Entre ellas mencionó cambios en normativas urbanísticas locales, como modificaciones al COPAUS y al PIDUA, que eliminan obstáculos para la construcción.

También destacó iniciativas a nivel nacional, como proyectos para eliminar el impuesto a las Ganancias en alquileres y compraventas y la eliminación del impuesto a la transferencia de inmuebles. A esto sumó inversiones provinciales en infraestructura básica, especialmente en el sistema de agua.

En cuanto al impacto del nuevo esquema cambiario, el presidente de la Cámara Inmobiliaria consideró que el efecto principal es la previsibilidad. "En compra-venta, lo que te da es previsibilidad. Si se mantiene este esquema de bandas, uno puede prever inversiones en el corto y mediano plazo, y eso es positivo", explicó.