Stranger Things 5: ¿Es Eleven la villana final de la temporada?

El estreno del Volumen 1 de la temporada final de Stranger Things da comienzo al fin de uno de los fenómenos de ciencia ficción más grandes de los últimos años.

Con el estreno de la última temporada a la vuelta de la esquina, comenzaron a circular distintas teorías sobre lo que se verá en pantalla en las próximas horas. Una de ellas sugiere que la protagonista de la historia, Eleven (Once en castellano), es en realidad la involuntaria creadora del mal que rodea su mundo.

El Volumen 2 estará disponible en la plataforma Netflix a partir de la próxima Navidad, y el Volumen 3 el 31 de diciembre.

¿Eleven es la culpable de crear el Upside Down?

La teoría de que Eleven, personaje interpretado por Millie Bobby Brown, es la “culpable” de crear el Upside Down se basa en el flashback central de la cuarta temporada, donde se revela el origen de Vecna, quien previamente era llamado “número uno”.

Cuando ocurre el recordado enfrentamiento entre Eleven y Uno en el laboratorio de Hawkins en 1979, la pequeña utiliza su poder para exiliar a Uno a una dimensión desconocida. De esta forma, no solo abrió el portal entre realidades, sino que se rompió una de las barreras que divide los mundos.

Aislado en esta nueva realidad, Henry Creel fue transformado por la dimensión hasta convertirse en la entidad malvada conocida como Vecna, dándole acceso a un mundo donde nació el Mind Flayer y el Demogorgon.

La teoría sostiene que el Upside Down es un reflejo del día que se volvió a abrir el portal, que data al 6 de noviembre de 1983, el día en que Will Byers desapareció. La versión es alimentada en la cuarta temporada, cuando Nancy Wheeler explora la versión oscura de su casa y encuentra todo decorado como en aquel día.

De ser comprobable la teoría de los fanáticos, la última temporada debería significar un único desenlace para la protagonista, su sacrificio.tVi3ug

Si ella es la conexión entre los dos mundos, los analistas especulan que únicamente ella tiene el poder para sellar el portal de una ve por todas, asegurando que el Upside Down y sus horrores no vuelvan a amenazar a Hawkins.