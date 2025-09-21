VIDEO Lionel Messi encendió Miami: Doblete y pase decisivo para dejar a Inter al borde de los Playoffs

Inter Miami dio un golpe de autoridad en la MLS al superar 3-2 a DC United en un partido cargado de emociones. Con un doblete y una asistencia, Lionel Messi volvió a ser decisivo y encendió el sueño de las “Garzas” de meterse en los Playoffs.

El equipo dirigido por Javier Mascherano mostró desde el inicio su intención de dominar el juego. Aunque la ausencia de Luis Suárez se sintió en el área rival, el capitán rosarino fue ganando protagonismo con el correr de los minutos.

A los 34 minutos del primer tiempo, Messi habilitó con precisión a Tadeo Allende, quien cortó su sequía de diez partidos sin marcar y abrió el marcador para el local. El Chase Stadium estalló en festejo y el descanso encontró a Inter Miami en ventaja mínima.

En el complemento, Christian Benteke sorprendió con el empate para los visitantes a los 7 minutos, pero la reacción llegó desde el botín zurdo de Messi, que a los 20 minutos definió de manera magistral para devolverle la ventaja al conjunto rosa y negro.

Minutos después, el rosarino cedió un penal a Mateo Silvetti, que terminó fallando, pero a falta de seis minutos para el final el propio Messi tomó la responsabilidad y sentenció el 3-1 con un remate inatajable, sellando su "doppietta".

El descuento de Jacob Murrell en tiempo agregado apenas agregó suspenso a un encuentro que tuvo dueño claro de principio a fin. Con estos tres puntos vitales, Inter Miami quedó a un paso de confirmar su presencia en la postemporada.

El próximo desafío será este miércoles como visitante ante New York City, donde Las Garzas podrían asegurar matemáticamente su boleto a los Playoffs de la MLS. Mientras tanto, el gran momento de Messi alimenta los rumores sobre una posible renovación de contrato con el club.