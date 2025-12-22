PUBLICIDAD

Colonia Santa Rosa
Siniestro vial y amenaza
Navidad
Turismo
Primera Nacional
causa contra Kila Gonza
Salta

San Lorenzo: expulsaron al Kila Gonza del Concejo tras quedar firme su condena por corrupción

El Concejo Deliberante de San Lorenzo resolvió apartar de manera inmediata al exintendente tras quedar firme la condena judicial que lo inhabilita de forma absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos.
Lunes, 22 de diciembre de 2025 14:58
El Kila Gonza, cuando asumió en el Concejo Deliberante de San Lorenzo.
El Concejo Deliberante de San Lorenzo resolvió este lunes apartar de manera inmediata al edil Ernesto Kila Gonza, luego de recibir el pedido formal de la Justicia que le impuso la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos. La decisión se adoptó durante una sesión extraordinaria y ejecuta la pena accesoria incluida en la sentencia que condenó al exintendente por delitos de corrupción.

La resolución del cuerpo deliberativo dio lugar a lo que ya estaba anunciado desde el 16 de este mes, cuando la Oficina Judicial del Tribunal de Impugnación –Sala IV– llevó adelante la audiencia en la que quedó firme la condena. En ese fallo, Gonza recibió tres años de prisión de ejecución condicional y la inhabilitación absoluta perpetua, una sanción que implica la pérdida de cualquier cargo, aun cuando provenga del voto popular, la privación de derechos electorales y la imposibilidad de acceder a empleos o funciones públicas.

En el caso del exjefe comunal, la Justicia consideró como agravante que los delitos se cometieron mientras ejercía la Intendencia. La condena fue por fraude en perjuicio de la administración pública y peculado de trabajos y servicios, en concurso real, lo que derivó en la aplicación directa de la inhabilitación.

Durante la sesión, se rechazaron pedidos de suspensión y de exclusión por otras vías, al entenderse que no correspondía iniciar un juicio político, ya que la situación de Gonza quedó definida por una sentencia judicial firme. En ese marco, el Concejo resolvió comunicar formalmente lo actuado a la Junta Electoral para que determine quién debe ocupar la banca vacante.

Un dato político que no pasó desapercibido fue la postura de los ediles que representan a La Libertad Avanza, quienes no impulsaron una expulsión directa, sino que acompañaron la ejecución estricta de la resolución judicial.

En diálogo con la prensa, el concejal Juan Pablo Dávalos explicó que el cuerpo actuó en función de lo resuelto por la Justicia. “La sentencia es clara: Gonza no puede asumir ni ejercer ningún cargo público”, señaló. Además, indicó que quien sigue en la lista para ocupar la banca es Daniela Yavi, aunque advirtió que podrían surgir planteos para modificar ese orden y recordó que existen otras causas judiciales en curso vinculadas al entorno del exintendente.

