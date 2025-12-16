PUBLICIDAD

SADE
Presupuesto 2026
Estrés de fin de año
Secretaría de Minería
queso cremón
allanamientos
muerto en olivos
ernesto kila gonza
Municipios

El Tribunal de Impugnación confirmó la inhabilitación perpetua del exintendente Ernesto “Kila” Gonza

La Sala IV ratificó la condena contra el exjefe comunal y mantuvo la pena de inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos, además de tres años de prisión de ejecución condicional, por delitos cometidos durante su gestión.
Martes, 16 de diciembre de 2025 12:44
El Tribunal de Impugnación ratificó la condena contra el exintendente de San Lorenzo Ernesto Fernando “Kila” Gonza y confirmó la pena de inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos. La decisión fue adoptada este lunes durante una audiencia realizada ante la Sala IV, tal como había sido programado por la oficina judicial.

La sanción implica la imposibilidad definitiva de ocupar cualquier cargo público, incluso aquellos surgidos del voto popular, la pérdida de los derechos electorales y la prohibición de acceder a empleos o comisiones dentro del Estado. También incluye la suspensión del cobro de jubilaciones, pensiones o retiros, cuyos montos quedarán destinados a los familiares que acrediten derecho a percibirlos.

Además, el tribunal confirmó la pena de tres años de prisión de ejecución condicional, idéntica a la impuesta previamente al coimputado Sergio Armando.

En el caso de Gonza, se mantuvo la pena accesoria de inhabilitación debido a que los delitos fueron cometidos en el ejercicio de sus funciones como intendente. La condena se fundamenta en los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública y peculado de trabajos y servicios, cometidos en concurso real.

Temas de la nota

