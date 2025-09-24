El Clasificatorio al Nacional de Ligas Sub-13 y Sub-15 se jugará en Campo Santo

El torneo de fútbol Clasificatorio al Nacional de Ligas 2025 para las categorías Sub-13 y Sub-15 se disputará en la localidad salteña de Campo Santo, en el departamento de General Güemes, entre el 17 al 19 de octubre, mientras que el certamen nacional de ligas para ambas categorías se jugará del 6 al 9 de noviembre en la capital salteña.

La definición de la localía se definió ayer al mediodía durante una reunón de los dirigentes de la zona norte que se llevó a cabo en el LS Hotel, mediante un almuerzo en donde estuvieron presentes las autoridades de las ligas participantes de Salta y Jujuy de forma presencial, mientras que Tucumán fue via videollamada.

Por Salta estuvieron presentes el presidente del Comité Ejecutivo de la LSF Sergio Chiban, el presidente del Consejo Auxiliar LSF Juan Manuel Nazr junto a los delegados de las categorías Sub-13 y Sub-15, Hugo Resina y José Rivela respectivamente, mientras que por Jujuy estuvieron el presidente de la Liga Jujeña de Fútbol Daniel Fin, la secretaria gral de la Liga Jujeña Carla Romera y el delegado del Consejo Federal de AFA Rubén Alderete.

Además, por video llamada participó el vicepresidente primero de la Liga Tucumana de Fútbol, Darío Zamoratte.

Cronograma de partidos en estadio de Libertad de Campo Santo:



* Día viernes 17/10

Categoría Sub-13 a las 18.30 horas

#LigaSalteña Vs #LigaTucumana

Categoría Sub-15 a las 19.30 horas

* #LigaSalteña Vs #LigaTucumana

Día Sábado 18/10

Categoría Sub-13 a las 18.30 horas

* #LigaTucumana Vs #LigaJujeña

Categoría Sub-15 a las 19.30 horas

* #LigaTucumana Vs #LigaJujeña

Día Domingo 19/10

Categoría Sub-13 a las 9.30 horas

* #LigaSalteña Vs #LigaJujeña

Categoría Sub-15 a las 10.30 horas

* #LigaSalteña Vs #LigaJujeña

Asesoramiento y capacitación salteña

Cabd destacar que la Liga Salteña de Fútbol, presidida por Sergio Chibán, asesorará y capacitará a los dirigentes de la Liga Jujeña encabezada por Daniel Fin a través de su modelo de gestión.

En ee sentido Chibán puso a disposición el modelo de gestión que transformó la institución madre del fútbol salteño a la Liga Jujeña y el equipo técnico junto a los encargados de distintas áreas de la Liga Salteña de Fútbol brindarán sus conocimientos y desarrollo de trabajo a la dirigencia de Jujuy con el objetivo de el organismo de la vecina provincia pueda crecer. Además, la LSF expondrá en mesas de trabajo la aplicación del modelo gestión en las distintas áreas.

”Nos ponemos a disposición en lo organizativo y en las unidades de negocios que tiene la Liga para que nuestros pares de Jujuy puedan desarrollar lo mismo y tener un crecimiento como lo tuvimos nosotros. Junto a Fin y su equipo trabajaremos en conjunto y celebro que nuestro modelo de gestión se aplique en otras provincias”, destacó Chibán.

Por su parte, Fin agradeció la predisposición de la LSF al asegurar que "charlamos con Chibán y parte de su equipo de trabajo y queremos aplicar en Jujuy el modelo de gestión que tienen ellos en Salta. Seguiremos realizando mesas de trabajo para ir tomando conocimiento y nos capacitaremos a través de sus respectivos técnicos”.