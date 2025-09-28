¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
13°
28 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Hipismo
Liga Profesional del Fútbol
Federación Agraria Argentina
Municipalida de Salta
Especial
memes de Boca
Mundial Sub 20
Accidente en Cerrillos
mundial de sub 20 en chile
Hipismo
Liga Profesional del Fútbol
Federación Agraria Argentina
Municipalida de Salta
Especial
memes de Boca
Mundial Sub 20
Accidente en Cerrillos
mundial de sub 20 en chile

DÓLAR OFICIAL

$1350.00

DÓLAR BLUE

$1440.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Deportes

Argentina debuta en el Mundial Sub-20

Los dirigidos por Placente enfrentarán a Cuba desde a las 20.
Domingo, 28 de septiembre de 2025 00:00
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

La Selección argentina debutará esta noche en el Mundial Sub-20 que se lleva a cabo en Chile, cuando se enfrente con su par de Cuba en un partido correspondiente a la primera fecha del Grupo D.

El cruce está programado para las 20 (hora de Argentina) en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, que tiene capacidad para 21.100 espectadores, y se podrá ver a través de Telefe y DSports. El árbitro designado fue el malasio Nazmi Nasaruddin.

La Selección argentina, que es dirigida por Diego Placente, consiguió la clasificación al Mundial gracias a la gran participación en el Sudamericano Sub 20, en el que terminaron en la segunda posición y protagonizaron momentos muy destacados como la goleada 6-0 a Brasil y el triunfazo 4-3 sobre Uruguay.

La albiceleste buscará volver a ser protagonista en esta competición, donde es la máxima ganadora con seis títulos (1979, 1995, 1997, 2001, 2005 y 2007), aunque en las últimas ediciones no logró ser competitiva y solo se pueden destacar los cuartos de final alcanzados en 2011 y los octavos en 2019 y 2023.

Los otros dos equipos del Grupo D son Italia y Australia, que se enfrentarán hoy a las 17. También se llevarán a cabo otros dos partidos, ya que a las 17 Marruecos se enfrentará con España, mientras que a las 20 Brasil tendrá un interesante cruce con México a las 20. Ambos partidos corresponden a la primera fecha del Grupo.

Argentina formará con Santino Barbi; Dylan Gorosito, Santiago Fernández, Tobías Ramírez, Juan Villalba; Milton Delgado, Valentino Acuña; Maher Carrizo, Álvaro Montoro, Ian Subiabre y Alejo Sarco.

En Cuba, el técnico Pedro Pereira aún no dio detalles sobre la posible formación.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD