Deportes

El posible último baile de Lionel Messi en Buenos Aires: cómo fue su paso por Argentina

El capitán de la "Albiceleste" podría disputar su último encuentro de forma oficial en el país.
Miércoles, 03 de septiembre de 2025 19:25
El capitán Lionel Messi jugará su último partido de forma oficial con la Selección argentina este jueves en el marco del duelo ante Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas.

El rosarino disputó 45 partidos en suelo argentino, vistiendo la camiseta “Albiceleste”, en donde el Monumental fue el escenario más habitual con 24 presencias. La Bombonera, por su parte, lo recibió en solo cinco oportunidades, mientras que San Juan lo vio en tres ocasiones.

La doble fecha, donde Argentina recibirá a Venezuela el 4 de septiembre en el Monumental y visitará a Ecuador el 9, tiene un valor sentimental ya que podría ser la última vez que Messi dispute un partido por Eliminatorias en Buenos Aires antes de las giras internacionales de octubre y noviembre.

20 años en la Selección argentina

Su recorrido con la Selección argentina comenzó hace exactamente 20 años, el 9 de septiembre de 2005, cuando con apenas 18 años tuvo su primera presentación en el país frente a Perú, en el estadio Monumental.

Su primer grito en el país llegaría tres años más tarde, el 11 de octubre de 2008, contra Uruguay, también en una Eliminatoria mundialista. Desde entonces, los goles del rosarino en Argentina se transformaron en una costumbre y en una cita esperada cada vez que la “Albiceleste” jugaba de local.

El capitán convirtió 35 goles en Argentina, de los cuales 23 fueron por Eliminatorias y 12 en amistosos

De esta forma, el encuentro ante Venezuela en el estadio Monumental, de este jueves, será más que emotivo, ya que podría ser la última vez, al menos de forma oficial, que Messi defienda los colores “Albicelestes” en suelo Argentino.

