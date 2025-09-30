¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

TEMAS

oriana sabatini y paulo dybala
Deportes

Mundial Sub 20: Panamá empató ante Ucrania y se mantiene con chances de clasificar

Fue por 1 a 1 en el marco del Grupo B, y ahora el conjunto centroamericano definirá ante Corea del Sur.
Martes, 30 de septiembre de 2025 21:12
Panamá rescató un empate 1 a 1 frente a Ucrania en el Mundial Sub-20 y llegará con vida a la última fecha del Grupo B, donde definirá su clasificación ante Corea del Sur.

El encuentro se disputó en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso, en donde Ucrania se adelantó a los 5 minutos con un penal ejecutado por Hennadii Synchuk, luego de que el árbitro Kevin Ortega ordenara repetir la acción tras la atajada inicial de Cecilio Burgess a Oleksandr Pyshchur.

Panamá reaccionó a los 35 minutos, cuando Gustavo Herrera igualó con un cabezazo después de un centro preciso de Kevin Walder.

El equipo dirigido por Jorge Dely Valdés arrancó condicionado por el gol temprano y sufrió para sostener la pelota en la primera parte.

Sin embargo, Panamá consiguió equilibrar el trámite en la mitad de la cancha y aprovechó una de sus escasas aproximaciones para alcanzar la igualdad.

En la segunda etapa el juego se volvió cerrado, con ambos conjuntos sin claridad ofensiva, y Ucrania intentó generar superioridad con variantes, pero sus cambios no modificaron el desarrollo, mientras que Panamá apostó al orden defensivo y lanzó algunos ataques aislados que no lograron concretarse.

El 1 a 1 dejó a Panamá con su primer punto en el certamen y la posibilidad de definir su futuro en la última jornada.

La selección centroamericana enfrentará este viernes a Corea del Sur en Valparaíso, en un duelo directo por el pase a los octavos de final.

Ucrania, por su parte, se medirá ante Paraguay con la obligación de sumar para asegurar su clasificación.

