River intentará ser más guapo en su ansiado debut

River, comprometido con dejar atrás una nefasta temporada y comenzar a marcar terreno de arranque visita hoy a Barracas Central, en el estadio Claudio Fabián Tapia, a partir de las 17, en la continuidad de la primera fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional. El encuentro será arbitrado por Nicolás Ramírez, mientras que Héctor Paletta lo asistirá desde el VAR y se podrá ver a través de ESPN Premium.

El millonario viene de redondear un muy flojo 2025, en el que la cosas no le salieron para nada bien principalmente en el segundo semestre, donde acumuló una seguidilla de partidos con resultados muy irregulares.

Esto le impidió al equipo dirigido por Marcelo Gallardo clasificar a la Copa Libertadores, torneo que disputaba de manera ininterrumpida desde el 2015, mientras que, además, llegó a ser cuestionada su continuidad como técnico de la banda.

Eso sí, el club de Núñez volverá a disputar la Copa Sudamericana, un premio consuelo para un grande del fútbol argentino.

De cara a este inicio del Apertura, River fue uno de los equipos más activos en el mercado de pases, ya que incorporó a los mediocampistas Fausto Vera y Aníbal Moreno, además del lateral izquierdo Matías Viña. A su vez, el Muñeco, no contará con Franco Armani y Marcos Acuña, quienes se recuperan de diferentes lesiones.

Barracas Central, por su parte, viene de tener un inolvidable 2025, en el que consiguió la clasificación a la Copa Sudamericana por primera vez en su historia, aunque siempre envuelto en los arbitrajes polémicos.

Los últimos cuatro enfrentamientos entre ambos equipos terminaron en cómodos triunfos para River, que se impuso 5-1 y 2-0 en la Copa de la Liga 2023 y 2024, 3-0 en la Liga Profesional 2024 y 3-0 en el Torneo Apertura 2025.

Trezeguet se sumó al millonario

River anunció oficialmente que el exdelantero David Trezeguet asumirá un nuevo rol en la institución orientado al desarrollo de alianzas, el relacionamiento y la representación oficial del club. La noticia se confirmó a través de las cuentas oficiales del millonario con una imagen del campeón del mundo con Francia en 1998 junto a Stefano Di Carlo, presidente de River.

El galo, quien vistió la camiseta de la banda entre 2012 y 2013, estará a cargo de fortalecer las relaciones de la entidad tanto en el ámbito local como internacional.

Las funciones de Trezeguet comprenderán: el armado y la gestión de alianzas estratégicas con organizaciones, empresas e instituciones y el acompañamiento en acuerdos comerciales y activaciones vinculadas a sponsors del club, así como en el desarrollo de programas de academias y experiencias formativas.