Los Infernales
Cortes de luz
Campo Quijano
Matanza
León XIV
Wanda Nara
Francisco Cerúndolo
Javier Milei
Espectáculos

VIDEO. Javier Milei volvió a Saturday Night Live, parodiado junto a Donald Trump

El comediante Marcello Hernández imitó al Presidente en un sketch de los “Trump Awards”.
Domingo, 25 de enero de 2026 15:14
La figura del presidente Javier Milei regresó al centro de la escena en la televisión estadounidense, esta vez como protagonista de una nueva parodia en el mítico programa de humor Saturday Night Live (SNL). En un sketch que simulaba una entrega de premios organizada por la Casa Blanca, el mandatario argentino fue caracterizado como un fanático incondicional de Donald Trump.

Basándose en la emisión de la cadena NBC y la reseña del diario La Nación, el comediante de ascendencia cubana Marcello Hernández fue el encargado de ponerse en la piel del libertario. Con patillas, banda presidencial y un marcado acento porteño, el personaje subió al escenario de los "Trump Awards" para presentar una terna.

 

 

"El chabón que me tiró 20 mil millones"

El guion del programa apuntó directamente al vínculo financiero entre ambos países. Hernández, mezclando inglés y español, definió a Trump como "Líder, visionario y el chabón que, posta, recién me tiró 20 mil millones de dólares".

El chiste hace alusión al desembolso extraordinario que el Tesoro estadounidense otorgó a la Argentina en octubre de 2025 para blindar la estabilidad económica, monto que fue devuelto el pasado 9 de enero.

La parodia continuó con elogios desmedidos hacia el líder republicano:

  • "Todo esto describe a mi mejor amigo y dueño de mi cuerpo ideal, Donald Trump", lanzó el falso Milei.
  • Al abrir el sobre del premio a "Mejor película en idioma extranjero", descubrió que estaba vacío, pero remató: "Él sí incluyó un cheque por otros 10 mil millones de dólares... Este hombre es increíble, bro".

El segmento cerró con la aparición de James Johnson, el actor que personifica a Trump, quien le arrebató el premio de las manos y lo despidió con un seco "Adiós, amigo".__IP__

Antecedentes en la TV norteamericana

No es la primera vez que Milei es blanco del humor en SNL. Previamente, el presentador Colin Jost lo había comparado con el personaje Austin Powers, mostrando una foto de ambos con gafas oscuras y citando la frase "If you make me horny, baby" tras una visita del mandatario a Washington.

Temas de la nota

Temas de la nota

