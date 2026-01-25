PUBLICIDAD

25 de Enero, Salta, Centro, Argentina
Cámara de Propietarios de Farmacias de Salta
relatos de salta
Los Infernales
Cortes de luz
Campo Quijano
Matanza
León XIV
Internacionales

León XIV condenó los ataques en Ucrania: “La guerra aleja una paz justa y duradera”

El Sumo Pontífice hizo especial hincapié en el sufrimiento de los civiles expuestos a las inclemencias climáticas tras la destrucción de infraestructura energética.
Domingo, 25 de enero de 2026 14:25
Desde la ventana del Palacio Apostólico, el papa León XIV expresó este domingo su profundo dolor por los persistentes ataques de Rusia contra Ucrania

El sumo pontífice denunció que la ofensiva rusa, que recientemente dejó a miles de familias sin calefacción en pleno invierno, solo sirve para profundizar la división entre las naciones. 

"La prolongación de las hostilidades amplía la fractura entre los pueblos", afirmó tras el rezo del Ángelus, instando a la comunidad internacional a redoblar esfuerzos para detener el conflicto. El Papa hizo especial hincapié en el sufrimiento de los civiles expuestos a las inclemencias climáticas tras la destrucción de infraestructura energética. 

Durante su mensaje, León XIV también se dirigió a los jóvenes de la Acción Católica de Roma, a quienes pidió ser "activistas de paz" en su vida cotidiana. Con un llamado a evitar la violencia en gestos y palabras, el mandatario de la Iglesia católica concluyó con una premisa contundente: "El mal se vence solo con el bien".

